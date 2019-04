«Desde 2012 se sabía que se acababan las ayudas al carbón y Rajoy no hizo nada»

DL | León

El PSOE logró en diez meses un acuerdo-marco que garantiza una transición justa de las zonas mineras. Así lo defendió ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preguntado sobre el cierre de explotaciones y de centrales térmicas, que muchos tildan de precipitado. Añadió que «desde 2012 se sabía que se acababan las ayudas y el Gobierno de Rajoy no hizo absolutamente nada».

El también candidato a la reelección, que participó en León en uno de los encuentros del ciclo informativo Tus candidatos a fondo, que organiza la agencia Ical, expresó su «máxima empatía y compromiso con las cuencas mineras» y aludió a que fue la Unión Europea la que determinó que las ayudas se acababan el 31 de diciembre de 2019.

Sánchez se refirió también a la implicación de su Ejecutivo con la Ciudad de la Energía de Ponferrada, la Ciuden, como uno de los centros para mejorar las tecnologías de captura de CO2, en el impulso del Corredor Atlántico y del sector de la ciberseguridad. «Este Gobierno se mojó en la crisis de Vestas, se remangó y defendió el sector», añadió.

Sánchez también aprovechó el encuentro para responder al aspirante del PP y presidente del partido, Pablo Casado, quien dijo que prefería «las manos manchadas de sangre que las manos pintadas de blanco» y le reprochó que utilice la política como «un instrumento de insulto y mentira» y la reduzca a eso.

«El Partido Popular utiliza a ETA, que ya está derrotada, como elemento de confrontación», señaló antes de subrayar que el PSOE nunca utilizó el terrorismo como arma electoral y recordar que fue el presidente leonés del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero quien impulsó el pacto de Estado contra el terrorismo. «Algunos circunscriben toda su propuesta a la mentira», remarcó e incidió en que la unidad es lo que logró acabar con esa lacra social, informó Ical.

El presidente del Gobierno defendió los decretos aprobados en los llamados viernes sociales como la herramienta para contrarrestar la «obstrucción parlamentaria» de parte de la oposición. «Los reales decretos los hemos aprobado con el respaldo de distintos partidos políticos», dijo antes de reclamar a PP y Ciudadanos «que sean un poco solidarios y corresponsables con la herencia que han dejado a este Gobierno».

Estabilidad

Recordó también que un Real Decreto Ley sigue un camino «absolutamente democrático y muchos de ellos han esperado muchos meses a ser tramitados». Algunos, matizó, se han pospuesto en más de medio centenar de ocasiones. «La eutanasia ya sería un derecho para determinados casos pero PP y Ciudadanos obstruyeron su tramitación parlamentaria», reprochó.

El socialista incidió en que su partido ofrece la estabilidad que necesita España y cuatro años para abordar «muchas transformaciones» frente al planteamiento de «la derecha y sus tres hijas» sobre las que dijo que existe un «riesgo real» de que puedan conformar una mayoría conjunta. «La derecha está a ver quién lidera la oposición en una suerte de primarias» mientras el PSOE, recalcó, trabaja en pro de la justicia social, la convivencia, la lucha contra la corrupción y la limpieza de la vida pública.

Además Pedro Sánchez también criticó que Ciudadanos haya «confundido la democracia con la dedocracia» y haya apostado por establecer un cordón sanitario que le parece «un profundo error, aunque yo no marco su estrategia», dijo en relación a la formación liderada por Albert Rivera.

Respecto a las previsiones económicas, como las planteadas por el Instituto de Dirección de Empresas y Finanzas, aseguró que la economía española va a seguir creciendo. «Hemos mejorado las previsiones de déficit; hemos salido del brazo corrector de la Unión Europea y aumentamos las previsiones de ingresos a la Seguridad Social en 3.000 millones y va a haber 900 y pico millones de gasto más con las medidas adoptadas», comentó. «El déficit en 2019 será de en torno al 2%. Se pueden hacer políticas sociales cuadrando las cuentas», aseveró.

Respecto a si aceptará o no el cara a cara como formato de debate político, eludió confirmar cuál será su decisión y la dejó en manos el comité electoral como parte de la estrategia de partido. «Debate habrá y se hará en el formato en el que se acuerde según el legitimo interés de las formaciones», dijo.

«Cataluña debe de hablar con Cataluña y la labor de los partidos estatales es propiciar ese diálogo dentro de la Constitución», dijo después de comentar que el problema de esa comunidad autónoma es la convivencia y que las opciones al respecto pasan por «seguir con una confrontación o propiciar un diálogo», que es a juicio del presidente del Gobierno, lo que propugna el PSOE. Por lo que añadió: «El independentismo sabe que no va a producirse la independencia» y respecto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución apuntó que ni lo descartan ni lo proponen, «tiene que ser activado en función del desafío que se tenga enfrente».

Restaurar la legalidad

También recordó que en su día el PSOE apoyó al Gobierno del PP en la crisis territorial. «Cataluña nos unió, nos entendimos. Tenía muchos reproches al señor Rajoy pero yo estuve allí, apoyando el 155 y la soberanía nacional», respondió preguntado por si prefería al anterior líder del PP o al actual. Sánchez reiteró que el 155 «es completamente legítimo y constitucional ante crisis como la que vivimos. El objetivo era restaurar la legalidad que fue quebrada y restablecer el orden constitucional. Ese desafío precisaba consenso de las fuerzas políticas y de forma proporcional», argumentó.

En el panorama actual, apuntó, Partido Popular, Ciudadanos y Vox plantean la aplicación del artículo 155 de forma permanente, y cuestionar el Estado de las autonomías. «Me parece un error», añadió.

Respecto a la acusación que hace el presidente catalán de dañar la convivencia, Sánchez comentó que «parece que hay tambores de elecciones anticipadas en Cataluña» e hizo alusión a que en 2017 votó mas del 70% de la sociedad catalana. «Los catalanes no quieren la independencia. El independentismo es alto y no se supo atajar la crisis de convivencia. Siempre dicen en las urnas que no quieren independencia y dentro de ese grupo contrario hay opiniones diversas pero se quieren quedar», concluyó.

«Probablemente no se haya podido caer más bajo». Es la afirmación que ayer hizo el candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, al referirse a lo que denominó la «mal llamada policía patriótica». Hubo una decisión de articular a partir de un número reducido de policías corruptos, dijo, para usar resortes que tenían su disposición a beneficio privado, en este caso del Partido Popular, tanto para la denominada Operación Pisa, referida al líder de Podemos, Pablo Iglesias, como para «obstruir» la investigación sobre el caso Bárcenas.

Sánchez comentó que considera que las posibles responsabilidades políticas sobre este asunto «quedaron dirimidas el día de la moción de censura contra Mariano Rajoy». Respecto a los policías afectados por las acusaciones de espionaje o los casos de financiación irregular, comentó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «cumplen con su deber, son honestas y hablamos de un grupo muy reducido y pagarán con todas las consecuencias».