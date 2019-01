El desempleo desciende en León en 8.100 personas en 2018 y deja la tasa de paro en el 27,2%

Dicen desciende el paro en León, me parece un poco raro, no veo ninguna empresa nueva, no veo a nadie ofrecer trabajo. ¿ no será que siguen marchando? y claro si se marchan disminuye el paro, ya no cuentan entre los parados, y no será que no van a las oficinas del paro porque no consiguen nada. En fin una sonda que no arregla nada.