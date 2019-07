Detenido el conductor de un coche cuando huía tras haber provocado un accidente

Marcos Sánchez | León

El conductor de un turismo que colisionó ayer por la tarde con otros dos vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública, concretamente en el barrio de Puente Castro, fue detenido por agentes del equipo de atestados de la Policía Local de León y trasladado a la comisaría de San Andrés del Rabanedo para prestar declaración.

El rocambolesco suceso se produjo a primera hora de la tarde, cuando el coche que supuestamente habría sido sustraído volcó en una maniobra espectacular, fruto de la brutal colisión. En cuestión de segundos, el conductor del vehículo huyó del lugar del siniestro, aunque una brigada de policías locales le identificaron minutos más tarde en una calle adyacente.

Según informó la policía a través de su Twitter, una vez ocurrido el accidente, y de forma paralela, se interpuso una denuncia por la sustracción del vehículo ante la Comisaría de la Policía Nacional de San Andrés de Rabanedo. No obstante, los agentes no descartan que podría tratarse de una denuncia falsa, extremo que no está confirmado y que está siendo investigado por la Policía Judicial de la Policía Nacional.

Por otra parte, una brigada de la Policía Local de León identificó en la madrugada del martes a un turismo en el que viajaban seis ocupantes sin llevar puesto el cinturón de seguridad, además uno de ellos estaba metido en el maletero. Según informaron fuentes policiales, los hechos ocurrieron a la 1.30 horas de la noche en la calle Padre Isla. Los agentes se encontraban patrullando la ciudad de manera rutinaria cuando identificaron al conductor y a los cinco ocupantes del vehículo.