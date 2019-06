La deuda viva del Ayuntamiento se redujo en 75,75 M€ desde el año 2012

álvaro caballero | león

La deuda viva del Ayuntamiento de León continúa con su línea descendentes. Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Hacienda, el consistorio de la capital leonesa cerró el ejercicio 2018 con unas obligaciones contraídas con los bancos que suman 172.550.000 euros. Si se dividen por los 124.772 habitantes de la última estadística de población del municipio supone una rémora de 1.382,9 euros por cada habitante.

La cifra supone una rebaja de 29.587.000 euros con respecto a los 202.137.000 de euros que se fijaban en el mismo informe a 31 de diciembre de 2017. La merma del 14,6% se añade a las devoluciones efectuadas desde 2012, cuando la institución comenzó a ordenar el funcionamiento de sus arcas para bancarizar todas sus obligaciones monetarias, que hasta el momento estaban muchas de ellas dentro de facturas con contabilizar o pendientes de pago con proveedores.

Entonces, la contabilidad reflejó unas rémoras de 248,3 millones de euros, después de concertar las operaciones del plan del Instituto de Crédito Oficial (ICO) promovido por el Gobierno, que hizo que la administración pudiera pagar a sus proveedores históricos a cambio de que estos renunciaran a los intereses de demora a los que tenía derecho si reclamaban en los juzgados. La comparación muestra que desde 2012, el Ayuntamiento de la capital leonesa ha pagado 75,75 millones de euros a los bancos con los que tiene concertadas las deudas.

Pese al esfuerzo de la administración, cuyo plan de ajuste la obliga no sólo a consignar más de 18 millones de euros anuales, entre amortizaciones e intereses, sino también a dedicar todo su remanente de tesorería al pago de deuda, el consistorio arrastra todavía un endeudamiento del 129,% de los ingresos reales corrientes del presupuesto de 2019, que ascienden a 133.138.371,49 euros. Este porcentaje implica que la administración no puede concertar nuevas operaciones de endeudamiento hasta que no baje del 110%: un escenario que se abriría al final del presente ejercicio si se termina por entregar a las entidades de crédito 25,5 millones de euros.

Avivada por el esfuerzo de la capital leonesa, la deuda viva de todos los ayuntamientos de la provincia también ha descendido. El informe ofrecido por el Ministerio de Hacienda demuestra que los consistorios de León contabilizan unas obligaciones con los bancos de 299 millones de euros, un 11,8% menos que en el pasado ejercicio y un 30,7% por debajo de los 431,5 millones de euros que se adeudaban en 2012.

Dentro del listado, el Ayuntamiento de la provincia con mayor número de deuda por habitante es San Andrés del Rabanedo, que figura además en el puesto 95 de todo el territorio nacional, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Hacienda. El municipio del área metropolitana acumula 59.474.000 euros, lo que suponen 1.929,75 euros por cada uno de los vecinos del municipio. Muy por debajo quedan otras plazas del entorno de la capital, como Villaquilambre, con 6.338.000 euros, apenas 338,37 euros por cada censado, o Valverde de la Virgen, que tiene apuntadas obligaciones por 1.820.000 euros, repartidas a razón de 249,52 euros por residente de derecho. Sin deuda viva aparecen Sariegos, Santovenia, Villaturiel, Onzonilla o Valdefresno.