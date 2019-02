Diario de León busca los 'espacios del miedo' con la colaboración ciudadana

Inseguridad la hay en León en cualquier sitio y a cualquier hora. y de la seguridad vial ya ni hablemos, digamos bicis, patinetes electricos, perros sueltos sin bozal. Eso si, policias ni se ven, yo ya no me acuerdo de que color llevan el uniforme, mucho coche y mucha moto con lo saludable que es patrullar a pié y " oiga señor guardia, me podria decir donde está la calle tal o la calle cual? ah no, eso era antes. vaya caca de ciudad en la que nos la han convertido. cualquier tiempo pasado fué mejor...... en fin ajo y agua