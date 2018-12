Diez acusa a Silván de manifiesta irresponsabilidad por no elaborar el presupuesto

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, destaca que el alcalde, Antonio Silván, miente sobre la gestión y el apoyo a los presupuestos municipales por parte del PSOE y le acusa de manifiesta irresponsabilidad por no elaborar unas cuentas para el próximo año. “Es imposible rechazar unas cuentas que no han sido elaboradas ni presentadas, contamos con un borrador que no es más que la prórroga de los presupuestos del año pasado y que adolecen de unas inversiones tan necesarias para la ciudad. La prórroga, obligada por ley ante la desidia de elaboración de unas nuevas cuentas, impedirá realizar inversiones y también afrontar obras imprescindibles”, explica el portavoz socialista.

Diez recalca que el alcalde Antonio Silván “ha querido ahorrarse” el trabajo de hacer unas cuentas acordes a las necesidades para la ciudad sabiendo que su socio de gobierno, Ciudadanos, iba ahora a rechazarlas con un claro interés electoralista olvidándose de esa presunta responsabilidad que siempre han esgrimido para apoyar cuentas tan malas para León como las de años anteriores. “Seguimos pagando no solo el sometimiento del PP a los cuatro votos de Ciudadanos y el olvido de los restantes trece concejales de la corporación que hemos sufrido durante todo el mandato. Pero, ahora, parece sorprendente que Ciudadanos no dé ahora el visto bueno a unas cuentas que son el reflejo fiel de las pactadas por ellos en anteriores ejercicios, es difícil de explicar este cambio de actitud salvo por ese intento claro de distanciarse del alcalde y del Partido Popular marcando unas distancias que en la realidad no existe”, subraya el portavoz socialista.

Para el portavoz socialista, era preciso elaborar un presupuesto municipal para 2019, pero un presupuesto real que afronte las necesidades básicas de la ciudad, en mantenimiento, iluminación, limpieza e inversión en infraestructuras básicas, cuatro pilares esenciales que el PP y Ciudadanos han evitado afrontar en sus tres ejercicios de colaboración previos.

Diez negó también que el PSOE haya rechazado apoyar un borrador de presupuestos. “En ningún momento el alcalde ha presentado a los grupos de la oposición su líneas de trabajo ni su propuestas de cuentas municipales. Se limitó a llevar a la comisión de Hacienda de esta misma semana la prórroga del presupuesto del año pasado, no puede llamar a eso presupuesto, es una mera prórroga legal obligada ante la falta de diligencia para presentar unas nuevas cuentas”, explicó.

Diez matizó que no existe, además, una negativa tajante del PSOE a respaldar las cuentas municipales si estas fueran pactadas incluyendo las propuestas y líneas de trabajo del resto de los grupos. “El PSOE está dispuesto a apoyar todo lo que sea positivo para León, y estas cuentas no lo son porque consagran los déficits de inversión que hemos venido denunciando durante el mandato del PP, la falta de proyecto de las derechas en León y, por supuesto, la cicatería de un alcalde que no se ha implicado con el desarrollo ni el futuro de la ciudad pese a sus cuatro años en la Alcaldía”, destaca.