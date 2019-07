Diez da más dedicaciones exclusivas para el «gobierno en minoría más mayoritario»

álvaro caballero | león

No será más caro, como comprometió el alcalde, José Antonio Diez, pero de partida sí que presenta más sueldos fijos. La nueva corporación municipal contará con 14 dedicaciones exclusivas, dos más que la anterior, después de que el regidor optara por repartir 7 para su grupo —las mismas que tuvo el equipo de gobierno precedente—, 3,5 para el PP —frente a las 2 que les dieron las populares a ellos los últimos cuatro años—, 2 para Ciudadanos —que gana media pese a mantenerse con los mismos miembros— y 1,5 para la UPL —donde el paso de uno a tres ediles se ha traducido en esta asignación—, mientras que el concejal de Podemos se queda de momento sin nómina cerrada, a la espera de que opte por sumarse al gobierno municipal. Si al final no lo hace, permanecerá como los otros once miembros, cuyas retribuciones serán variables y dependerán del número de comisiones y plenos. En suma, 654.119,44 euros en nóminas al año, a mayores de las cuales se anotarán las consignaciones variables por estas asistencias, así como las presencias en los órganos coparticipados, como Serfunle o Saleal, que se cobran a mayores con independencia de que tengan dedicación exclusiva o no. «Deben trabajar no sólo como oposición, sino dentro de la idea que ya he expresado de que sea el gobierno en minoría más mayoritario que va a haber en la ciudad», justificó el regidor.

Pese al aumento de las dedicaciones y tras incidir en que no se aumentan los sueldos, Diez avanzó que el coste político de la corporación no será más caro que el anterior e incluso habrá un «ahorro de costes». Los sueldos fijos a mayores «se compensarán» con la disminución de los miembros en las comisiones informativas. Frente a los 13 que había, ahora pasarán a constituirse con 10: 4 para el PSOE, 3 para el PP, uno para Ciudadanos, uno para la UPL y uno para Podemos; un reparto que en caso de que la formación morada se sume al gobierno permitiría a los socialistas sacar los acuerdos sólo con su ayuda, debido al voto de calidad de la presidencia, aunque en el Pleno necesitaran tres votos más para que prosperasen los acuerdos.

La mejora no se quedará en el aumento de las dedicaciones, sino que afectará también a los cargos de confianza —20,5 frente a los 17,5 anteriores— para que los grupos cuenten con «personal suficiente para desarrollar su labor y mejorar la ciudad», como reseñó el alcalde, quien abundó en que la decisión cambia con respecto a «las migajas que había que repartirse» en el anterior mandato «para trabajar». Los socialistas sumarán 12 personas en total —uno más de las que tuvo el PP— repartidas 6 para la Alcaldía y 6 para el grupo municipal; el PP contará con 4 —lo que supone una más de las que tuvo el PSOE en la oposición—; Ciudadanos podrán contratar a dos personas —frente a los 1,5 contratos que tenía antes—; la UPL sumará dos jornadas completas —en lugar de las dos medias que tuvo— y Podemos podrán elegir de manera libre la contratación de un ciudadano.

Diez avanzó las decisiones, que se consagrarán en el Pleno de la próxima semana, durante el anuncio de su equipo de gobierno. El equipo, como adelantó ya este periódico la pasada semana, contarán con Susana Travesí como concejala de Promoción económica, que engloba Empleo, Comercio, Consumo, Turismo y Fiestas; Vicente Canuria de Régimen Interior, Movilidad, Deporte y Nuevas Tecnologías; ?Vera López de Bienestar Social y Juventud; Evelia Fernández de Acción y Promoción Cultural, que suma Cultura, Educación y Patrimonio; Luis Miguel García Copete de Desarrollo Urbano, donde va Urbanismo, Medio Ambiente, Obras y Limpieza; Argelia Cabado de Igualdad; Álvaro Pola de Bomberos, Protección Civil y Participación Ciudadana —que será para Nicanor Pastrana entra en el gobierno—; Carmelo Alonso de Hacienda; y Lourdes González de Mayores. Además, el alcalde se reserva las funciones de Polilicía.