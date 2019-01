La Diputación acuerda subir el sueldo este año el 2,25% a sus 1.172 empleados

álvaro caballero | león

El sueldo de los 1.172 trabajadores de la Diputación Provincial de León anotará ya en la nómina de este mes de enero la subida del 2,25%. El acuerdo, aprobado por unanimidad en el Pleno extraordinario celebrado ayer, supone un incremento total de más de 800.000 euros con respecto al pasado ejercicio, ya previstos en los 43.949.275,92 euros del presupuesto para este ejercicio, que suponen el 33,3% del total de los gastos.

La subida se aplica con arreglo al Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban las medidas urgentes en materia de retribuciones del sector público. El acuerdo, dictado por el Gobierno, reseña que «en el año 2019 las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2,25% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018». Sobre este texto mostró su disconformidad el portavoz de la UPL, Matías LLorente, quien consideró que supone un «tú invitas y yo pago». «Si no hay incremento de las aportaciones del Estado, al final los que pagamos siempre somos los mismos, los de los pueblos» consideró el diputado leonesista, quien abuindó en que «en esta casa» se está «para resolver los problemas de la provincia, no sólo para el capitulo 1 y 2», en referencia a personal y gasto corriente.

No se quedó ahí. A mayores, Llorente solicitó que se congelaran los sueldos a los 10 diputados que perciben dedicación exclusiva: Francisco Castañón, Ángel Calvo, Lupicinio Rodrigo, Alfonso Arias, Miguel Ángel del Egido, José Miguel Nieto, Emilio Orejas, Raúl Valcarce —todos del PP y con un sueldo de 49.000 euros brutos—, Joaquín Llamas —no adscrito, que percibe 36.750 euros— y Juan Martínez Majo —el presidente, que suma 74.200 euros. No prosperó la petición. Sólo se cambió el punto para apuntar que la subida no afecta al resto de políticos, como solicitó el diputado de Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz.