La Diputación asume definitivamente la recaudación de tasas de Gersul

La Diputación de León ha recuperado de forma definitiva la recaudación de las tasas relativas al servicio de gestión de residuos de Gersul y reclamará por vía ejecutiva los doce millones de euros no cobrados correspondientes al año 2018 y los cuatro anteriores ejercicios. "La recaudación vuelve a este casa, de donde nunca tuvo que haber salido", ha señalado el presidente de Gersul, Ángel Calvo, durante la sesión plenaria ordinaria en la que se ha aprobado la delegación del cobro de la tasa.



El pleno ha aprobado este convenio por unanimidad con la abstención de Coalición por el Bierzo y el diputado no adscrito Juan Carlos Fernández. El diputado de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Matías Llorente, ha lamentado que el proyecto de Gersul "haya nacido viciado" y haya permitido que los tres grandes ayuntamientos de la provincia no hayan pagado, mientras que el mundo rural esté al día.



Por su parte, el diputado no adscrito Juan Carlos Fernández ha criticado que el acuerdo llega tres o cuatro años tarde y ha recordado que en 2015 varios técnicos de la institución desaconsejaban que la institución asumiese la gestión de la recaudación por falta de recursos humanos y materiales.