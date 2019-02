La Diputación busca con otros territorios fondos en la UE contra la despoblación

asun g. Puente | león

Soria, Teruel y Cuenca. Son las únicas provincias españolas que integran por ahora la Red de Áreas Escasamente Poblabas del Sur de Europa. La densidad media de población en todo su territorio no supera los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, el parámetro fijado por la UE para acceder a ayudas específicas a las zonas azotadas por una sangría demográfica. En León, comparten esta situación el 55% de sus 211 municipios, aunque la media provincial (fundamentalmente por la población de la capital, Ponferrada y sus áreas vecinas) sube la densidad a los 30,4 habitantes por kilómetro cuadrado.

El acceso vetado a León a ayudas de la UE para los territorios escasamente poblados protagonizó ayer unos minutos en el Pleno de la Diputación. La UPL evidenció la urgente necesidad de definir cuanto antes en la provincia las zonas rurales desfavorecidas y reclamó al equipo de gobierno la integración de la institución provincial en «alguna asociación o foro para captar las ayudas de la UE y las que va a haber del Gobierno español y la Junta». El diputado leonesista, Matías Llorente, pidió que la Diputación se adelante y tenga análisis y estudios preparados. «No perdamos más el tiempo, aunque estemos ya al final del mandato».

El presidente recogió el guante al vuelo y recordó que la institución lleva tiempo «dando vueltas al asunto, pero no encajamos en los criterios de la UE, se precisaría un cambio de su reglamento». Juan Martínez Majo aseguró que había mantenido conversaciones al respecto con otros responsables de instituciones provinciales de la Comunidad y todos coincidían en la necesidad de actuar para no perder el tren de las ayudas diseñadas para las zonas escasamente pobladas. «En Castilla y León sólo está Soria cuando todas tienen muchas áreas que no superan la densidad de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado».

Enfatizó también que hace tiempo ya había remitido un escrito para reivindicar una mayor territorialización a la hora de marcar las líneas rojas en la sangría poblacional, en lugar de utilizar el criterio de las provincias en el caso español. Pretende impulsar un área específica en la Diputación centrada en la lucha contra la despoblación.