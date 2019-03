Dónde comprar el mejor chorizo del mundo de León

El mejor chorizo del mundo se hace en León. Se trata de un tipo de chorizo que elabora la empresa cárnica Palcarsa S.L. Ha ganado este año la sexta edición del concurso 'El Mejor Chorizo del Mundo', con el periodista gastronómico Javier Pérez Andrés en el jurado.

Palcarsa se dedica a la producción de embutidos desde el 1946 en San Justo de la Vega, localidad ubicada en el norte de la provincia de León. Ha recibido el premio 'Empresa del Año (2018)', concedido por la Asociación de Empresarios de Astorga y Comarca (Asemac).

Si te ha picado la curiosidad por conocer el sabor de este producto y comprobar tú mismo si merece dicho galardón te recomendamos una lista de lugares donde puedes adquirirlo, tanto en tienda física como online.

Y si resides fuera de León te recomendamos algunas formas de conseguir este preciado producto sin importar en qué parte del mundo te encuentres.

Dónde comprar el mejor chorizo del mundo

#1. En Grandes superficies: Alcampo y Eroski son dos de las grandes superficies que distribuyen actualmente el mejor chorizo del mundo. La selección con la que cuentan es muy variada, ya que lo podemos encontrar en lonchas, entero y para diferentes platos, bien sea cocido, frito o en bocadillo.

El precio medio es de poco más de unos doce euros el kilo

Dónde comprar online el mejor chorizo del mundo

#2. Deliberry: Aunque aún si reparto en todo el país, el supermercado online Deliberry cuenta con una amplia selección de productos Palcarsa. En este portal podemos acceder a cientos de productos de supermercados como Caprabo, Mercadona, Supercor, Dia, Nespresso, Casa Ametller, Escofet Oliver, Veritas, La Sirena y muchos más.

#3. Amazon: Como no, el gigante online también cuenta con el mejor chorizo del mundo entre su oferta. A través de la web, Palcarsa vende directamente sus productos cárnicos a toda España aunque no cuentan con toda su carta de productos disponibles a través del marketplace.

#4. Tu despensa.com: Aunque no encontramos el chorizo largo en paquete individual, vemos que sí existe a la venta el campango para fabada. Una opción que puede ser interesante para aquellos que quieran probar el producto de la casa Palcarsa en platos más elaborados.

Dónde comprar el mejor chorizo del mundo con envíos al extranjero

#5. Your Spanish shop: Y si nos encontramos fuera de casa y nos entra la nostalgia por un buen chorizo, no hay problema, podemos comprar el mejor chorizo del mundo online y que nos lo lleven allí donde nos encontremos. Your Spanish shop, además de contar con diferentes productos Palcarsa a la venta, realiza envíos a casi toda Europa a precios bastante asequibles dependiendo del importe de nuestra compra.

#6. Amazon.co.uk: Y si concretamente resides en Reino Unido podrás adquirir este chorizo a través de Amazon UK. El chorizo Palcarsa ha sido de hecho el TOP 1 de la lista de los 10 mejor valorados por los usuarios de la web. Las opiniones de los compradores británicos no dejan lugar a dudas y muchos de los productos Palcarsa cuentan con reviews cinco estrellas.

Según datos del Consorcio del Chorizo, el chorizo de León cuenta con una enorme aceptación y alta demanda fuera de nuestras fronteras. Datos de 2017 apuntan a una creación de más de 1,7 millones de corras en ese ejercicio.

Los mercados internacionales con más demanda son Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal y Bélgica, por este orden.