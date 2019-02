Dos elecciones con 1.666 cargos por votar

álvaro caballero | león

No habrá dos barajas, ni opciones para planes B, ni alternativas si salen mal las cosas. El adelanto de las elecciones generales y su solapamiento con las municipales y autonómicas con apenas un mes de diferencia clarifica el escenario. La sucesión de urnas hace que los partidos se vean forzados a cerrar en poco más de un mes y medio las listas para el Congreso y el Senado y, de manera condicionada, establecer las candidaturas a las Cortes de Castilla y León, además de a los 211 ayuntamientos que hay en la provincia. Sin contar siquiera con las juntas vecinales, el escaparate se abre para la elección de 1.666 representantes públicos en lo que será la campaña electoral más larga de la historia.

La decisión de Pedro Sánchez de fijar las elecciones para el 28 de abril obliga a las formaciones políticas a adelantar los candidatos a las cámaras Baja y Alta, en lugar de hacer cálculos en función de los resultados de los comicios autonómicos y locales. El fin acelerado de la legislatura atropella incluso los posibles procesos internos; el primero, el del propio PSOE, que aprobará sus listas en el comité fijado para el 17 de marzo. No se prevé que haya primarias. La candidatura por León se decidirá como hace dos años, cuando se solicitó a las agrupaciones que hicieran sus propuestas para que la ejecutiva provincial tomara la decisión que trasladará a Ferraz. El pacto con Madrid pasa por que se respete el planteamiento que se haga desde León, sin ningún tipo de imposiciones como las que se plantean en otros territorios con el aterrizaje de ministros que puedan encajar en la circunscripción, como sería el caso de la titular de Defensa, la leonesa Margarita Robles.

La libertad de elección descarta también que desde Ferraz se vaya a colocar a Ibán García del Blanco. El secretario federal de Cultura y presidente del ente público Acción Cultural Española no encabezará la lista al Congreso por León, salvo cambio de última hora. Desde la ejecutiva provincial se promocionará como cabeza de cartel al Congreso de los Diputados a su secretario general, Javier Alfonso Cendón. Por detrás, aún se desconoce el nombre de la mujer que le acompañará, que podría ser Aurora Flórez, y cuyo escaño se disputarán los socialistas con el PP, así como el de los tres representantes al Senado que conseguiría el PSOE en caso de dar un vuelco a los resultados actuales.

El posible revolcón afectaría sobre todo al PP. En caso de dejar de ser el partido más votado y más si cabe con la pérdida de votos que se espera en favor de Vox, los populares se quedarían con un diputado y un senador. El margen de riesgo hace que los posibles aspirantes estén en el aire, aunque ya se ha avisado que la decisión vendrá directamente de Génova. La situación no afecta tanto a Luis Aznar, cuyas últimas actuaciones en el Senado le han hecho ganar pantalla para formar parte del equipo de Pablo Casado, como a Eduardo Fernández. El político berciano dejará casi con toda seguridad la lista del Congreso para entrar en la candidatura a las Cortes autonómicas, donde se asentaría junto a su amigo Alfonso Fernández Mañueco. En el baile de nombres aparece también el exconcejal del Ayuntamiento de León, Ricardo Gavilanes, que podría formar parte también de la candidatura al Parlamento de Valladolid o bien entrar como concejal en un ayuntamiento y optar a colocarse como diputado provincial.

Más claro está el panorama en Unidos Podemos. La formación morada ya celebró primarias por adelantado, en las que se confirmó la repetición de la diputada Ana Marcello como número uno al Congreso y la entrada de Pabel Alban para el Senado. No habrá cambio tampoco para las autonómicas, donde Pablo Fernández volverá a ser cabeza de cartel, más si cabe cuando el pacto con IU para concurrir a los comicios parece complicarse mucho en las últimas fechas. En caso de que fueran por separado, la formación de izquierdas ya eligió de manera interna que su candidato para entrar en el parlamento de Valladolid sería Joaquín Rodero.

Aunque fuera del Congreso ahora, después de que la provincia perdiera un escaño en las últimas elecciones generales, Ciudadanos opta a volver a entrar. Para sus listas no habrá primarias, dado que el reglamento obliga a hacerlo cuando hay más de 400 afiliados y en León apenas superan los 330. La falta de envergadura interna hace que la decisión se derive a Valladolid. Con todo el abanico abierto, cabe incluso la opción de que la candidata a la Cámara Baja sea Gemma Villarroel. «Estoy a disposición del partido. Ni descarto, ni no descarto», apuntó ayer la portavoz en el Ayuntamiento, que en caso contrario repetiría como candidata en la capital leonesa. La confirmación se espera como muy tarde para la segunda semana de marzo, cuando además se resolverá quién encabeza la lista a las Cortes autonómicas, después de que el actual procurador, Manuel Mitadiel haya trasladado a la dirección su intención de no seguir. Como alternativa se baraja la entrada de Ana Carlota Amigo, ahora edil en el consistorio de León.

El arco de los partidos con opciones, según las encuestas, lo completa Vox. En la elección de las candidaturas trabaja de manera activa el expresidente de la Fundación Francisco Franco, el leonés Jaime Alonso. Entre los nombres que han sonado, concretamente para encabezar la lista autonómica, está el de José Ángel Hermida. «No he hablado con nadie, ni de este partido ni de otros. En caso de que vinieran a proponerme algo, yo siempre primero escucho y luego tomo mis decisiones», concedió ayer el ex rector y actual presidente de la Fundación Obra Social de Castilla y León.