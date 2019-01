Dos kilómetros de pistas en el primer fin se semana de esquí

A. G. Puente | León

Será el primer fin de semana de esquí de la temporada en León, en una campaña donde la nieve se ha hecho esperar hasta mediados de enero y ha provocado la pérdida ya de un cuarto del calendario previsto. De momento, en la provincia únicamente está en servicio San Isidro, Valle de Laciana-Leitariegos tendrá que esperar a las intensas precipitaciones blancas anunciadas para la próxima temporada para abrir sus remontes.

La innivación artificial permitió el miércoles que San Isidro estrenara por fin la temporada, aunque sólo para el esquí en una pista de 180 metros en Cebolledo, en la zona de las cintas de debutantes. Tres días después, y gracias a las precipitaciones blancas de la últimas horas y la acción de los cañones, la estación podrá en servicio hoy dos kilómetros de área esquiable en el sector de Cebolledo, el único del espacio blanco que cuenta con los mecanismos de producción de nieve.

Hoy se pondrán en marcha el telesilla cuatriplaza de este sector, uno de los cuatro que suman los 34 kilómetros de pistas de San Isidro, junto con Riopinos, Requejines y Salencias, así como el área de esquí de fondo y el conocido como itinerario de vuelta a casa. También seguirán en servicio las cintas de Cebolledo I y II. Estará abierta la pista La Travesía desde el inicio y hasta la base y el área de debutantes. Los espesores de nieve polvo oscilan entre los 15 y 25 centímetros, aunque si persisten las precipitaciones podrán incrementarse a lo largo de este fin de semana.

A partir del martes, los pronósticos fijan copiosas nevadas hasta el viernes, una acumulación de manto blanco que permitiría a San Isidro poner en servicio todos sus sectores para ese fin de semana, de cumplirse las previsiones de espesores que oscilarían entre uno y dos metros.

Las vecinas estaciones de esquí asturianas, Fuentes de Invierno (no tiene cañones por la falta de energía eléctrica) y Valgrande-Pajares (dispone de innivación artificial) no comunicarán hasta hoy en su página web si finalmente ponen en marcha la temporada con la apertura de alguna de sus pistas. De momento, la nieve caída no es suficiente, aunque las condiciones tras la noche podrían cambiar.

A la espera de las grandes nevadas de la semana que viene, la Diputación tiene a punto su dispositivo de vialidad invernal para evitar problemas en su red de carreteras, una extensa malla de algo más de 3.300 kilómetros, de los que el 48% (un total de 1.595) presentan habitualmente problemas en caso de temporal de nieve en distintos grados, según su ubicación y altitud.

En el Parque Móvil cuenta con 23 quitanieves en propiedad, que gestiona repartidas en 13 unidades de empuje y dos más de reserva, disponibles en caso de que fueran necesarias, siete dinámicas y una de reserva. También tiene tres vehículos polivalentes y tres unidades ligeras tipo ‘pick-up’ con esparcidor, dos de ellas equipadas con hojas quitanieves, una góndola de transporte, seis todoterrenos y diversa maquinaria auxiliar de apoyo. Además coordina las actuaciones con ayuntamientos y mancomunidades. Almacena sal y fundentes para cubrir cualquier contingencia que se produzca en las carreteras de la provincia, que guardan en tres puntos de la provincia.