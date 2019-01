Dos de cada tres jóvenes se plantean emigrar para mejorar

Dos de cada tres jóvenes menores de 25 años de Castilla y León se plantea emigrar a otras comunidades o al extranjero para mejorar su futuro, al igual que la mitad de la población de entre 26 y 35 años, según un informe sobre la percepción socioeconómica de los castellanos y leoneses realizado entre el 1 y el 15 de noviembre de 2018 por la Asociación Profesional de Sociología de Castilla y León (Socyl).



En el caso de la población de entre 36 y 50 años, el 25,2 por ciento se muestra dispuesto a emigrar, porcentaje que baja al 6,2 por ciento en la horquilla de población de entre 51 y 65 años. De media y según ha precisado el presidente de Socyl, Angel Martín, un 21,2 por ciento de los castellanos y leoneses se ha planteado la emigración para mejorar su futuro o sus condiciones laborales

.

En cuanto a la variable de sexo, los hombres parecen más decididos a emigrar por motivos laborales, con un 26,5 por ciento a favor, y superan en once puntos a las mujeres (15,5 por ciento).



Martín ha explicado a este respecto que el informe de Socyl constata que la pérdida de población es uno de los principales problemas de Castilla y León y sitúa la emigración de los colectivos más jóvenes como "uno de los factores" de esa merma poblacional.



En cuanto a la percepción socioeconómica de la Comunidad, un 13 por ciento de los encuestados considera que la situación económica de Castilla y León es buena (12,5 por ciento) o muy buena (0,5 por ciento) mientras que un 36,4 por ciento piensa que es mala (26,6 por ciento) o muy mala (9,8 por ciento) y prácticamente la mitad la ve normal.

Perspectivas negativas

Martín ha hecho especial hincapié en el aumento de las perspectivas negativas ya que mientras un 15,3 por ciento de los consultados en 2017 pensaba que la situación económica de Castilla y León era muy buena o buena en 2018 se ha situado en un 13 por ciento, por debajo, no obstante, del 7,3 por ciento de 2016.



El presidente de Socyl ha explicado ese aumento de las perspectivas negativas en la repercusión de las noticias negativas que han trascendido en 2018 con "numerosos anuncios" de cierres o de deslocalizaciones de empresas de "considerable" volumen, con el ejemplo concreto del fin de la minería del carbón en Castilla y León.



Este informe registra además el peor valor negativo sobre la situación económica de Castilla y León registrado entre 2016 y 2018 al pasar de un 23,5 al 25,1 por ciento. Por su parte, un 14 por ciento de los encuestados piensa que la situación económica de la Comunidad ha mejorado respecto al año anterior, frente a un 20,8 por ciento en 2017 y un 22,6 por ciento en 2016.



En general y según este barómetro, crece el porcentaje de ciudadanos que opina que Castilla y León ha salido de la crisis económica --6,8 por ciento en 2016 frente a un 17 por ciento de 2018-- si bien Angel Martín ha advertido de que un 83 por ciento no tiene esa percepción (93,2 por ciento hace dos años).

"Esta opinión ampliamente mayoritaria contrasta con los mensajes y valoraciones oficiales procedentes de gobiernos e instituciones económicas", ha aclarado el presidente de Socyl que ha constatado que en la vida diaria de gran parte de los ciudadanos no se percibe una clara mejoría de la situación socioeconómica.



Preguntados por sus expectativas para el futuro inmediato, crece el pesimismo sobre la evolución económica de Castilla y León ya que, aunque prácticamente se mantiene el porcentaje de castellanoleoneses que opina que será igual que en el año anterior (47,1 por ciento en 2017 y 46,8 por ciento en 2018), aumenta los que opinan que será peor, que pasa del 15,5 por ciento de 2017 al 34,4 por ciento de 2018.



Por último, en una mirada a largo plazo que Socyl sitúa en veinte años adelante el porcentaje entre optimistas y pesimistas es similar si bien los primeros (36,4 por ciento) aventajan en más de cuatro puntos a los segundos (32 por ciento).



Según ha informado Angel Martín, la próxima oleada de Socyl para analizar los temas de interés para la Comunidad se realizará en 2019.