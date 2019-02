Echarle morro al aparcar va a ser más difícil en León

La campaña tiene un doble objetivo: facilitar el desplazamiento de las personas con movilidad reducida y garantizar el uso de los lugares habilitados para ellos o en aquellos permitidos y, por otro lado, vigilar el uso apropiado de las tarjetas de estacionamiento por las personas titulares de las mismas.

La campaña se llevará a cabo por la Unidad de Tráfico del Cuerpo de Policía Local (Utrafic) que programará una serie de controles e inspecciones de todas las zonas de estacionamiento reservadas para el estacionamiento de los vehículos para que se haga un uso adecuado de la tarjeta de estacionamiento de vehículos utilizados por personas con movilidad reducida.

A tales efectos también se controlarán los vehículos que estacionen habitualmente en las plazas de estacionamiento Ora. En la vigilancia y control colaborará la Unidad de Barrio (Ubarrio) en los sectores que tengan asignados las patrullas de servicio ordinario

1.176 tarjetas expedidas en el municipio

En León, según los datos facilitados por el Defensor de personas con Discapacidad del Ayuntamiento, se han emitido 1.176 tarjetas que permiten el estacionamiento a los vehículos que transporten a los titulares de las mismas.

Normas a destacar en la ordenanza

La ordenanza establece las normas de uso de la tarjeta (artículo 3). Es estrictamente personal e intransferible. Solo puede hacer uso de ella su titular, cuando sea el conductor del vehículo o sea transportado en el mismo. Debe ser colocada sobre el parabrisas o salpicadero delantero, de modo que su anverso sea legible desde el exterior del vehículo

Lugares habilitados para estacionar (artículo 5). La tarjeta de estacionamiento permite a su titular las siguientes operaciones de estacionamiento y parada:

a) Estacionamiento sin límite de horario en las reservas especiales creadas para personas con movilidad reducida, que estarán señalizadas con señal vertical de tráfico complementada con un disco adicional que reproduzca el símbolo internacional de accesibilidad y con marcas viales.

b) Estacionamiento durante 15 minutos como máximo en las reservas de carga y descarga.

c) Paradas siempre que cumplan las siguientes condiciones: Dejen paso libre superior a 3 metros en calles de una dirección o de 6,50 metros para calles de doble dirección. No se obstaculice gravemente el tráfico, ni se dificulte la visibilidad en intersecciones, curvas o cambios de rasante, ni se obstruya (total o parcialmente) un paso de peatones. No se sitúen en paradas de autobús público

d) Estacionamiento en cualquier reserva oficial, salvo en las relacionadas con la Seguridad Pública, y durante tiempo máximo de 15 minutos.

e) Estacionamiento en zona Ora con exención del pago de la tasa.