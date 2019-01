Educación 'sólo' suprimirá 19 puestos docentes por la presión de las elecciones

La propuesta para la modificación de plantillas docentes de la Consejería de Educación se reduce este año casi a la mitad, en relación a la supresión de puestos de los últimos tres años. Desde el sindicato Csif, Javier Fernández, explica gráficamente que «la sangría este año no es tan grave como en los anteriores porque están próximas las elecciones. Existe siempre una relación directa y el año que viene volverán a meter tijera». La supresión planteada por Educación, que se hará efectiva el próximo curso y que la consejería negociará con los sindicatos en febrero, se traduce en una propuesta de sólo 19 docentes, de los que una decena de ellos son maestros. En los últimos tres años, las supresiones han sido 46, 43 y 42.

Junto con la supresión de puestos en la plantilla, Educación también incluye la reducción de unidades, que este año se cifrarán en 14, ya que aunque las que desaparecerán son 16, la Junta también propone la creación de dos, una de Infantil en el Benito León de Santa María del Páramo y otra de Primaria en el Camino de Santiago de La Virgen. Las unidades que se suprimen están repartidas por toda la provincia, principalmente, en centros rurales agrupados, aunque el Antonio Valbuena de la capital leonesa suma otra más a las dos que ya se redujeron el curso pasado, y otra en el Flores del Sil de Ponferrada. En el alfoz leonés, el Villa Romana de Navatejera también pierde otro aula más. «En Navatejera se ha pasado del boom a la situación actual, que está motivada porque no hay un instituto que dé continuidad pedagógica», explica Fernández para añadir: «Esto demuestra la política educativa de la Junta, que prima la concertada en la zona y para no perjudicar la escolarización en estos centros no construye el instituto público de Villaquilambre». Los CRA de Alija del Infantado, Matachana, Villaquejida o San Justo de la Vega son algunos de los afectados por las reducción de unidades de Infantil y Primaria ya de cara al próximo curso. «Si no hay niños, nosotros no protestamos, la despoblación trasciende al ámbito educativo, pero los puestos que suprimen son los que ya no funcionan porque los han clausurado unilateralmente», explica Javier Fernández de Csif.

Por otra parte, Javier Fernández estará al frente de nuevo de la Junta de Personal Docente de León, después de que su sindicato se hiciera con diez de los 29 representantes por los que competían este año siete sindicatos. Csif ha pasado de tener ocho a diez y volverá a tener la presidencia del órgano de representación de los docentes no universitarios de la provincia de León.