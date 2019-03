«El instituto es imprescindible, gobierne quien gobierne, la Junta no puede seguir negándonoslo»

Llega muy puntual y dispuesto a contestar a todos los lectores de la Edición Digital del Diario de León que a esa hora ya estaban al ‘otro lado’ para entrevistar al alcalde de Villaquilambre. No rehúye ninguna pregunta, ni siquiera las que cuestionan su legitimidad para ser alcalde. Pasadas las 2,30 de la tarde, después de dos horas y media respondiendo, tiene que dejarlo. «Tengo que ir a recoger a mi hija a la guarde», lamenta. «Pero me gustaría volver», añade. «Es bueno este contacto con los vecinos», reflexiona. Esto es lo que le preguntaron. Y lo que Jorge Pérez Robles respondió.

—ALFONSO: ¿Se piensa habilitar una acera para los peatones que caminamos por el Caminón, habida cuenta que hubo dinero para hacer un carril bici desde Villaobispo a Villarodrigo?

El carril bici se construyó hace más de una década con una subvención proveniente del Estado. Sí que es necesaria una urbanización completa de la calle del Caminón pero en este año no esta incluida. Gracias por tu sugerencia, intentaremos ejecutarlo lo antes posible.

—TERESA MARTÍNEZ: ¿Cuándo se podrá hacer uso del nuevo tanatorio? ¿Se va a construir un cuartel de la Guardia Civil en el municipio? ¿Se van a resolver los malos olores generados por Censyra?

El tanatorio esta funcionando hace tiempo. Sí que opino que su ubicación fue un error y que es el motivo principal de su falta de uso. Se le ha propuesto a la Guardia Civil una nueva ubicación que se está estudiando en Madrid. Las que les ofrecían repetitivamente hasta ahora no cumplían las necesidades de sus técnicos. Hemos buscado una ubicación que si las cumple y estamos a la espera de su decisión. Respecto al Censyra, es un centro que lleva funcionando 30 años en unos terrenos aislados. De todos modos, nos pondremos en contacto con ellos para tratar de minimizar los olores.

—RAQUEL GALLEGO: ¿Qué autoridad moral tiene su gobierno después de haber llegado al poder con una moción de censura basada en una mentira, la de la imputación de Manuel García? ¿Se plantea usted dimitir? Según todas las informaciones, ya están todos los informes del expediente de la Planta de Biomasa. ¿Va a firmar usted la licencia?

—JORGE PÉREZ ROBLES: Pues toda la autoridad moral y legal que me da el haber sido elegido por el Pleno de la Corporación de Villaquilambre. El PSOE siempre estará dispuesto a plantear una moción de censura a un gobierno del PP con el único objetivo de plasmar un proyecto político totalmente diferente al anterior, enfocado en los servicios públicos, el interés general y las personas. La implicación de los concejales del PP se conocerá cuando finalice el periodo de instrucción del caso, a finales o primeros de año. No hay ninguna novedad desde julio, más allá de la ampliación del plazo de investigación, y todo lo publicado recientemente no tiene ninguna documentación que lo respalde más allá del interés de ciertos medios, empresas privadas y públicas que pretenden limpiar la imagen de algunos políticos que son serviles a sus intereses.

Respecto a Somacyl, no sé quién le da informaciones de que está completo el expediente porque no es así. Y cuando se termine, lo estudiaré en función de todos los informes que hay o que necesite solicitar para una correcta resolución del mismo. Todo dentro de la legalidad y del interés general del municipio de Villaquilambre.

—MAR FERNÁNDEZ: Ustedes criticaron en un Pleno, que denominaron el ‘Pleno de la Vergüenza’, los sueldos del anterior Ejecutivo. ¿Les parece ético mantener las mismas retribuciones? ¿Por qué han mantenido ustedes el gasto en publicidad y no lo han destinado a cuestiones sociales como prometían que harían cuando estaban en la oposición?

—JORGE PÉREZ ROBLES: Creo que usted pone en mi persona palabras que yo no he pronunciado y, lógicamente, sólo puedo responder por lo que yo he dicho. No considero que el alcalde de Villaquilambre cobre un sueldo vergonzoso. Habiendo tenido que pedir una excedencia para trabajar por mis vecinos, la diferencia de mi sueldo actual y el anterior, no es ni mucho menos vergonzosa. Lo que sí que me parece poco ético es cobrar por ser alcalde, por tener otro cargo en otra administración y seguir con mis negocios particulares. Creo que todos los que nos dedicamos a la política deberíamos tener claro que esto debe ser una vocación por el servicio público y no una profesión en sí misma.

Respecto a la publicidad, si observa el presupuesto verá que este año el importe es bastante inferior de lo que se gastó el equipo del PP el año pasado en apenas nueve meses. Además, se está gestionando de una forma absolutamente transparente, cumpliendo con los criterios que marca la Ley de Igualdad y Libre Concurrencia. Lamentablemente antes no ocurría así.

—ALEJANDRO: Señor alcalde, soy vecino del municipio y a diario veo que nuestra policía municipal patrulla por las calles con un sólo agente. Creo que este municipio necesita de más medios humanos para este cuerpo, porque tengo entendido que son pocos. ¿Ha pensado en ampliar la plantilla de alguna manera y a corto plazo? Creo que los vecinos nos merecemos un cuerpo de policía acorde a los casi 20.000 habitantes que somos.

—JORGE PÉREZ ROBLES: Sí, es cierto que nuestra plantilla de policías esta subdimensionada. Este año hemos iniciado el procedimiento para cubrir dos plazas, y nuestra intención es seguir aumentándola en los próximos años.

—FREDEGAR: Antes de nada, agradecerle el cambio que ha supuesto su llegada al puesto de alcalde del municipio. Se ve otro estilo. Se respira otro aire. Pero quería preguntarle primero, viendo el incremento del movimiento asociativo juvenil en el municipio, si se plantean posibilitar un espacio joven en Villaobispo, del estilo del de Nava y siendo una pena que tirasen las viejas escuelas de la Calle Real para aprovechar dos salas para reuniones de vecinos, alquiler de espacios.., o un vivero de asociaciones juveniles, culturales, clubes deportivos... en algún edificio del municipio. Segundo: vista la adecuación que se está llevando a cabo en la biblioteca, ¿no será mejor invertir en una nueva y no gastar ahora para desechar en un futuro si es que hay cambio de espacio?. Tercera: ¿Planteará coger el Polideportivo de Nava por parte del ayuntamiento y que pase a gestión municipal para aprovechar la instalación en las actividades municipales y gestionarla directamente? Y cuarto: ¿En el futuro cambio del PGOU que ha indicado en varias ocasiones, existirá algún recinto ferial para fiestas, circos, muestras y conciertos? ¡Muchas gracias de antemano y suerte en mayo!

—JORGE PÉREZ ROBLES: No hay perspectiva de crear ningún centro en Villaobispo porque no disponemos de espacio en los edificios públicos. Además, este tipo de actividades deben concentrarse para que la dispersión no haga que fracasen los proyectos. La actuación en la biblioteca actual era totalmente necesaria para hacerla atractiva. Además, no requiere prácticamente de inversión económica . Ha sido una muy buena actuación del Concejal de Cultura Juanjo Moro. Ya está puesta en marcha la inversión en el antiguo Ayuntamiento para convertirlo en Biblioteca Municipal y edificio de usos educativos. Esperemos poder finalizar estos proyectos en los próximos años.

El Polideportivo de Nava es propiedad y competencia de la Junta Vecinal. El ayuntamiento no puede proponer ni dejar de proponer nada respecto a su gestión.

Sí, habrá espacios en dicho plan para un Recinto Ferial y para muchas otras dotaciones públicas que deben servir como motor para el desarrollo urbanístico de nuestro municipio y el aumento de la calidad de vida de nuestros vecinos.

—PATRICIA NIETO MIER: ¿Para cuándo acabar la pista de bicis de Villarrodrigo con bancos, sin tuberías y sin porquería? ¿Y por qué no se ilumina esa zona por las noches? ¿No necesitamos luz nosotros igual que el resto de los vecinos?

—JORGE PÉREZ ROBLES: La obra se ejecutó sin tener presupuesto para acabarla ni un proyecto claro de que iban a poner. En las últimas semanas se está trabajando en el acondicionamiento de las zonas anexas a los carriles compactando la tierra e instalando el riego. Se plantará el césped en las próximas semanas. Estudiaremos las necesidades lumínicas de la zona.

—PATRICIA NIETO MIER: Otra cosa... soy vecina de las Barreras y hay una necesidad imperiosa de renovar y aumentar los contenedores de basura. ¿Será posible?

El contrato de basura finalizó hace más de 5 años. Nuestro objetivo es municipalizarlo y convertirlo en un servicio público de excelencia. Como comprenderá, eso lleva mucho tiempo. Respecto a los contenedores, este año se han presupuestado 40000 euros para la adquisición de contenedores.

— JESÚS DÍAZ GUTIÉRREZ: Alcalde, el firme del acceso a la carretera de Santander desde la rotonda de la Ronda Este está en muy mal estado, lleno de socavones y baches. También hay una notable falta de luz. ¿Cuándo sería posible reparar el deterioro? ¿Es competencia del Ayuntamiento de Villaquilambre o de León?

—JORGE PÉREZ ROBLES: Ese tramo de la carretera pertenece al Ministerio de Fomento. Hemos tenido reuniones con ellos para aumentar la iluminación en toda la rotonda pero en este caso pertenece a León. Las actuaciones son complicadas porque el principio de la carretera es frontera entre municipios y las gestiones son laboriosas. De todos modos, ya tenemos en mente la mejora de la iluminación y seguiremos gestionándolo con las otras administraciones implicadas.

—ATANASIO: Parece que tanatorio, centro de salud, futuro instituto (¿cuál es su compromiso al respecto?), etc y otros tantos equipamientos se van a situar en los Carrizales, un lugar tanto de todos como de nadie. ¿Cuántos vecinos podrían ir andando a estas instalaciones? Creo que lo ideal serían centros de salud tanto en Villaobispo como en Navatejera, pero como esto seguramente sería inasumible (...) por la Junta, ¿por qué no se reparten los equipamientos entre las poblaciones? Creo que al menos no obligaríamos a todo el mundo a usar medios motorizados. suponemos que el transporte público estará previsto, ¿no? Tengo la sensación de que los núcleos del Ayuntamiento de Villaquilambre son localidades a medio hacer, con 0 gusto en lo estético y poco interés en generar centralidades, servicios, etc. ¿Piensan hacer algo al respecto? ¿La Villa Romana cuándo se abre? ¿Por qué no prolongar la tranviarización de Feve hasta Villaquilambre?

—JORGE PÉREZ ROBLES: Nuestro equipo de gobierno tiene muy claro el proyecto de ciudad que queremos diseñar para que nuestro urbanismo sea sostenible y que aporte calidad de vida a los vecinos. Ya está destinado presupuesto para la modificación del PGOU que es imprescindible realizar para ello. Respecto al instituto, es imprescindible para el municipio. Gobierne quien gobierne la Junta no pueden seguir negándonoslo. Ya tengo el firme compromiso de Luis Tudanca de que cuando en Mayo sea presidente de la Junta, comenzarán los trámites para su ejecución. La tranviarización de Feve es una obra faraónica muy difícil de que se lleve a cabo. Con la variante y el paso subterráneo que ya se han comprometido a hacer y se están redactando los proyectos, se rompe la barrera que supone la vía y nos aportará un gran desarrollo municipal.

—SALOMÉ RODRÍGUEZ: ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el actual equipo de gobierno sobre a la construcción del instituto?

—JORGE PÉREZ ROBLES: Nos hemos reunido con los responsables de la Junta y niegan la necesidad de su construcción. Esa necesidad es indudable por cualquiera que no tenga otros intereses que el de fomentar la educación pública y no cesaremos hasta que se realice. En paralelo a la gestión municipal, tenemos el firme compromiso de algunos candidatos a la Junta que ya han asumido la necesidad del instituto y que además, estoy convencido de que el próximo presidente será Luis Tudanca y el instituto será una realidad en breve tiempo.

—SAMUEL: ¿Se va a arreglar la carretera del Vago (aceras y asfalto) a su paso por la urbanización La Candamia con motivo de la obra de la gasolinera Valcarce y el súper Másymás?

—JORGE PÉREZ ROBLES: Sí, parte de los trabajos que requiere la construcción del supermercado y gasolinera conlleva la urbanización de la calle El vago.

—RUBÉN SOLÍS: Señor alcalde, me gustaría hacerle la misma pregunta que le hice al anterior regente, el cual me contestó, pero falsamente. La pregunta es, ¿para cuándo una unión de la Zona Sau 11, Altollano con la glorieta del Hospital? Somos muchos los vecinos que comprobamos el caos diario para salir y entrar, la infraestructura ya esta planteada, sólo seria un ramal de no mas de 150 metros. Por cierto, el anterior alcalde, Miguel, me contestó que eso eran terrenos de León, lo cual es incierto. Muchas gracias y estaría agradecido de una contestación sincera.

—JORGE PÉREZ ROBLES: Efectivamente, como le dijo Miguel, esos terrenos son de León. Hemos mantenido reuniones con ellos para ejecutar la infraestructura y la consideramos prioritaria para el desarrollo urbano de nuestro municipio.

—CRISTINA FERNÁNDEZ: Con la cantidad de gente mayor que hay en este municipio... ¿el centro de día sería posible algún día? Pienso que sería algo necesario... esto y un instituto para nuestros niños, Genial lo del paso a nivel del Ejido, ya era hora... si llega a ser realidad claro....

—JORGE PÉREZ ROBLES: Sí, lo del paso subterráneo de Feve va a suponer un progreso grandísimo para nuestro municipio. En el centro de día estamos trabajando en su apertura y creemos que será muy beneficioso para la gente mayor.

—MÓNICA: ¿Está usted de acuerdo con la subida del SMI a 900 euros? Si es sí, ¿por qué su ayuntamiento no lo aplica a sus trabajadores del Programa Ecoterra?

—JORGE PÉREZ ROBLES: El Programa Ecoterra es financiado por la Junta de Castilla y León, marcando los criterios que deben regir la cuantía económica que reciben los alumnos. El Ayuntamiento de Villaquilambre asume dichos criterios que vienen en las bases del programa.

—IGNACIO: Hola Jorge, ¿qué opinas de Pedro Sánchez? ¿Crees que puede ser lo peor que le haya pasado a tu partido en toda su historia? ¿Votarás PSOE en las generales?

—JORGE PÉREZ ROBLES: Opino que será el próximo presidente del Gobierno de España y que será muy positivo para nuestra provincia y para nuestro municipio. Es, sin duda, la mejor de las opciones entre los candidatos actuales. Por supuesto que votaré al PSOE.

—MARI LUZ: ¿Qué opina de que la plataforma Afubiona contra la ubicación de la incineradora de biomasa en Navatejera haya decidido presentar un candidato a las próximas municipales?

—JORGE PÉREZ ROBLES: Obviamente me parece correcto que cualquiera que quiera presentarse a las elecciones pueda hacerlo. Por otro lado, creo que un partido político debe proponer, ante unas elecciones, un proyecto político completo y que sea conocido por sus ciudadanos a la hora de votar. Estar en contra de algo, aunque lo considero muy lícito, no me parece suficiente para pretender gobernar un municipio con un gran potencial como el nuestro, sin indicar cual va a ser su tipo de gestión. Respecto a la planta, no van a poder aportar nada que no esté aportando el equipo de gobierno actual, que no es otra cosa que la aplicación estricta de la legalidad urbanística, la honradez, y el velar por los interés del municipio.

