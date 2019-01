«El voto de UPL está definido y es fiel, su caladero no está en otros partidos»

El próximo martes Eduardo López Sendino, ex secretario general de UPL y concejal en el Ayuntamiento de León, disputará con Félix Pérez Echevarría la candidatura a encabezar la lista municipal. Defiende la buena relación entre los dos y su "plena sintonía".

Integrar el leonesismo social en el partido

«Defiendo la seriedad en el partido, que pasa por incluir al leonesismo social, y creo que lo hemos conseguido, porque el PAL está dentro de los órganos del partido. Somos un partido serio, útil, que defiende a los leoneses y en el que no hay disensiones. Los miembros del PAL se integrarán en puestos destacados, aunque esto no está cerrado».

«La actuación de Ciudadanos ha sido un fiasco»

López Sendino no se atreve a hacer una previsión del nuevo equipo de gobierno municipal tras las elecciones, «las andaluzas nos han demostrado que las encuestas tienen escasa fiabilidad». Pero sí apunta un descenso de votos para el PP, que el PSOE «puede mantenerse como está», y un descalabro de Ciudadanos, porque «su actuación en el Ayuntamiento de León ha sido un auténtico fiasco».

El caladero de votos del leonesismo

Respecto a si el caladero de votos del leonesismo para las elecciones de mayo está en Ciudadanos, el concejal es categórico: «En absoluto. Ni en los radicalismos de derecha ni en los de izquierda. Vox acabará entrando en el Ayuntamiento, con los votos de Ciudadanos, del PP y alguno del PSOE, pero el voto de UPL está muy definido y es fiel. Los votantes aprecian un partido serio, con principios, que se posiciona y que es útil. Como está haciendo Luis Mariano Santos en las Cortes».

«Es muy difícil hacer oposición a un rodillo»

El político leonesista no considera que su oposición durante la legislatura haya sido tibia, porque es complicado vencer a una mayoría. «A pesar de que en el último año Ciudadanos se ha ido distanciando del PP». Tampoco entiende que el equipo de gobierno no haya intentado sacar adelante unos presupuestos para el ejercicio actual, cuando «hay que buscar el bienestar del ciudadano frente al rédito político». Respecto a su aportación en estos cuatro años en el Ayuntamiento indica que se han planteado varias acciones: «Algunas han salido adelante porque no tenían coste económico».

Un mandato «penoso» y unos servicios mejorables

López Sendino califica el mandato de Antonio Silván como «absolutamente penoso, sólo hay que ver cómo está la ciudad. Emilio Gutiérrez era un alcalde gris, y Silván cada vez va peor, es del mismo color. Los servicios públicos están mal».

Total apoyo a la alcaldesa de Santa María del Páramo

El leonesista considera que el caso de Alicia Gallego (citada a declarar por presunto delito leve de prevaricación administrativa) no es comparable al de los ex alcaldes de Villaquilambre y San Andrés del Rabanedo. «Es una maniobra orquestada que se plantea justo antes de las elecciones. Se defenderá en los tribunales».

Canalizar el voto leonesista

El 52% de los leoneses quiere salir de la autonomía, pero es un voto que UPL no consigue capitalizar. «El adoctrinamiento de la Junta no logra convencer a los leoneses, debemos intentar canalizar ese voto».