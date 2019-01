Los empresarios niegan que los salarios bajos fomenten la fuga de personas y la despoblación

El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio, tachó hoy de “frívolos” a los sindicatos por asegurar que la despoblación que sufre la Comunidad es consecuencia de los bajos salario.Advirtió a los representantes de los trabajadores que si no están de acuerdo con los salarios “que no firmen” porque son fruto de un acuerdo con ellos.

A ese respecto, aseguró que los sindicatos no pueden defender "a la ligera" una relación directa entre los bajos salarios y la despoblación en Castilla y León y explicó que “los sueldos son los que son porque se ha dado un acuerdo entre empresarios y los sindicatos y sino están de acuerdo que no firmen” porque, dijo, nadie rubrica un acuerdo si no está de acuerdo.

"Parece que ya no saben cómo justificar los acuerdos bipartitos que tenemos en materia de negociación colectiva", lamentó el líder de Cecale para, más tarde, insistir en que nada se firma sin el acuerdo de las partes y, por tanto, aseguró que no entiende cómo los sindicatos estén denunciando que los incrementos salariales no son suficientes y, ahora también, se les "achaque a la despoblación".

Aparicio ncidió en que los sindicatos "saben que es el mejor convenio al que se puede llegar con cada sector" y afirmó que la despoblación se debe a un problema de falta de responsabilidad de los Gobiernos centrales, hacia territorios como Castilla y León en lo que no se han desarrollado las inversión que se debería y, concluyó, recordando que hacer una relación así “es frivolizar”.