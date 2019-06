«En ningún caso entraremos en el equipo de gobierno»

Los leonesistas celebraron ayer que «el tercer concejal que otorgan los votos a Unión del Pueblo Leonés abre un nuevo escenario en el Ayuntamiento de León, que no puede continuar con la parálisis que provocaron los recursos del partido Popular y Vox». «En la reunión del Consejo General del Partido, que se celebrará el próximo lunes, entre otros asuntos se adoptará la postura de UPL», señalaron en un comunicado, en el que recalcaron que, «en todo momento», permitirán «el gobierno de la lista más votada, como democráticamente corresponde, al no existir mayorías absolutas». La formación insistió además en que «en ningún caso los concejales de la UPL entrarán a formar parte del equipo de gobierno, sino que se mantendrán, ante la imposibilidad numérica de que el alcalde sea de UPL, en la oposición, fiscalizando la labor del equipo de gobierno y con propuestas que pudieran no coincidir con el mismo, todo ello con el único objetivo de lo mejor para la ciudad de León». El partido señaló que la sentencia «no ha hecho más que reflejar la realidad democrática de los votos que un simple error material pretendía subvertir con el empecinamiento del PP y Vox».