«En Torneros tenemos que estar todos juntos y olvidarnos del pasado»

ÁLVARO CABALLERO | LEÓN

La primera entrega de la entrevista se quedó con Antonio Silván (León, 1962) agarrado a la crítica por la falta de consignación de proyectos en los presupuestos de Sánchez. «¿Los enumeramos?», reta.

—Empecemos por Torneros, que tampoco estuvo en las cuentas del PP.

—Sí, sí, pero ellos llevan 7 años hablando de Torneros y ahora ya no habla el PSOE de Torneros, ni públicamente ni en los presupuestos. ¿Hace 10 años carecía de suelo industrial León? No. ¿Hace 10 años se destinaban recursos públicos para obtener suelo industrial? No. ¿Hace 10 años había fondos europeos como el Conecta Europa para adquirir suelo industrial? No. ¿Hace 10 años había llegado el tren de alta velocidad y se había cerrado la ronda LE-11 en León? No. ¿Hace 10 años qué queríamos hacer? Está visto. Pero hoy las circunstancias han cambiado totalmente, hoy necesitamos suelo industrial, hoy tenemos financiación europea para adquirir suelo, hoy está mallada la red ferroviaria y también la red viaria. Estoy hablando de responsabilidad y de oportunidad. En vez de señalar o ahora callar podemos preguntarle todos al señor Sánchez qué hacemos, por qué en vez de mandar dinero a Cataluña no invierte aquí. Torneros puede ser un perfecto espacio. Entre otras cosas ahí está el polígono de Villadangos, cuya tercera fase va dirigida hacia Torneros y ahí están también el resto de polígonos industriales. Con Torneros lo que no queremos nadie, entiendo que tampoco ellos ni queríamos nosotros, era que fuera un criadero de cardos. Pero tiene que haber una demanda que tire de esa situación. Si ahora tenemos oportunidad, tendremos oportunidad. Ahora necesitamos cada vez más suelo industrial gracias a Dios porque León cada vez es más atractiva desde el punto vista empresarial e industrial. Vamos a ser el referente siderúrgico no sólo de España, sino de Europa con Network Steel, con lo que significa de tractor. Sólo anunciar que van a estar allí ha generado un atractivo en multitud de empresas tremendamente importante. Son 20.000 metros cuadrados que ya están casi comprometidos en su totalidad. Eso significa que ahora están pensando en nosotros. El otro día en la convención nacional del PP hablé de León como enclave logístico estratégico porque tenemos todas las oportunidades para hacerlo. Ahora tenemos algo que no teníamos antes, que son unos fondos europeos que tenemos que aprovechar y la unidad de todos, porque todos estamos de acuerdo en esa situación. Tenemos empresas que nos están llamando a la puerta. ¿Alguien puede pensar que puedes tirar piedras contra el tejado del desarrollo de tu tierra? Quien piense eso no está en este mundo o lo que quiere es malmeter.

—Habla de hace 10 años. Hace 10 años, en una planificación estratégica, se podía ver qué era lo que venía. Hace incluso 3 años ya había la convocatoria Conectar Europa, estaba el AVE llegando, se estaba colmatando el suelo, pero seguimos en el mismo punto.

—Matizo. ¿Quién propuso que León se incorporará al eje Atlántico? El programa Conecta Europa. Eso costó mucho tiempo. Eso costó más de 3 años.

—¿Por qué costó tanto convencer a sus compañeros de Madrid y de Valladolid?

—A mis compañeros no tuvimos que convencerlos porque estaban convencidos. Quienes no estaban convencidos fueron los compañeros de Europa y a esos les convencimos. Eso duró más de 3 años. Los periodos están ahí y los años están ahí. Cuando vimos eso inmediatamente trabajamos con todos los gobiernos, porque aquí al interlocutor era el Gobierno de España ante Europa, para que nos incluyeran y nos incluyeron en noviembre de 2017, gobernando el PP en Castilla y León, en León y en España e intentándolo también en Europa. De esa situación de noviembre de 2017 a ahora no han cambiado. Parece que han cambiado las propuestas de los que querían desarrollar Torneros. León necesita, y estoy trabajando para ello, Torneros. Tenemos una oportunidad, tenemos 30.600 millones que son competitivos, que es una concurrencia competitiva, que no vale con decir yo ofrezco suelo, sino que lo ofrezco con estas empresas, con este estos sectores empresariales, con estas conexiones. El escenario ha cambiado. No es lo mismo. Claro que trabajábamos para ello. Ahora somos atractivos logísticamente.

—¿No se veía ya el atractivo logístico antes?

—Pero no teníamos la financiación y la tuvimos que ir a buscar a Europa. Tuvimos que trabajar durante dos años y medio duramente para conseguir esa financiación de Europa. No es voluntad de uno o de otros, es que fue así. Nadie pensó que el tema de Vestas iba a sufrir el desenlace negativo, en un primer momento, y que se ha reconvertido en positivo por la creación de empleo, por el mantenimiento y por ser ese referente en el siderúrgico. Ahí tenemos una palanca tremenda de la que nos tenemos que agarrar. Ahí tenemos que estar todos juntos. Olvidémonos del pasado y trabajemos para el futuro. Algunos miran constantemente al retrovisor. Pero yo como tengo las luces largas miro hacia adelante.

—Ahora que avanza el soterramiento hay que pensar qué hacer con el suelo, que es la verdadera integración, y que a Adif le va a generar más dinero del que le ha costado el proyecto. ¿Qué le pide ahora?

—Que no haya agravio comparativo con otras regiones y otras ciudades de España. Me vuelvo a Cataluña porque Adif sí ha actuado en los terrenos fuera de la brecha ferroviaria en Gerona y ha invertido dos millones en adecentar esos terrenos. Pensé que los presupuestos de este año del Gobierno habría una partida para adecentar el entorno en León. No quiero que me discriminen. Quiero lo mismo que en Gerona. Voy a ser exigente también en ese sentido. Defiendo el interés de los leoneses, que no le quepa la menor duda a nadie. Tenemos la integración...

—El soterramiento...

—Bueno, el soterramiento, gracias entre otros al Gobierno de Rajoy y a Ana Pastor. Yo tengo el orgullo de poder decir que el AVE estuvo aquí en septiembre de 2015. Pues desde entonces llevo luchando, y está el tema en la Abogacía del Estado, porque el Gobierno de España nos reclama un millón y medio de euros por la prolongación de Ordoño. Pero en cambio en otras, y puedo poner el ejemplo también de Valladolid, se está haciendo permeabilizaciones con pasos y no pasa nada. Yo quiero que me den igualdad de trato. ¿Alguien duda de que la prolongación se debe a la integración ferroviaria?

—Llegó el AVE en septiembre del 2015...

—Con Mariano Rajoy, Ana Pastor, Juan Vicente Herrera y Antonio Silván: el PP.

—Con Mariano Rajoy, Ana Pastor, Juan Vicente Herrera y Antonio Silván, pero con una sola vía y sin ERTMS. ¿Qué horizonte ve?

—Sigo siendo coherente con los planteamientos que hice. En relación a la vía, he de decir que lo perfecto es enemigo de lo bueno, muchas veces, y yo dije que lo que quería es que la AVE llegara. A partir de ahí lucharemos por la segunda vía. Por cierto, oía mucho antes al partido socialista hablar de la doble vía, pero ahora no oigo nada. Yo dije que también lucharía por el ERTMS para aumentar la velocidad y disminuir en 10 minutos el trayecto a Madrid. Yo lo quería es que llegara el AVE y llegó. En los años en los que se gobernó se hicieron todas las infraestructuras necesarias para el ERTMS y están prácticamente implantadas todas. Pero ahora lo que nos dice el ministerio de Fomento es que faltan maquinistas formados con ese sistema.

—Faltaban los mismos maquinistas entonces, no se pueden inventar de repente.

—Pero antes se hablaba del ERTMS y ahora no. El AVE llega cargado y con más de dos unidades a veces.

—¿Por qué en Ordoño cedió?

—Porque no tengo la mayoría suficiente.

—Pero el resto de grupos le prometieron su apoyo.

—No tuve la mayoría suficiente, y eso lo tienen que saber los leoneses y lo tienen que valorar. Ahí hubo un juego político. Cuando yo hice una propuesta todos la rechazaron, todos, y hubo uno, Ciudadanos, que en principio apostó por ella. Como vio que todos lo rechazaron se desvío de esa propuesta. Cuando yo tomé la decisión de hacerlo porque era necesaria, porque había sufrido en 12 años 16 actuaciones sustanciales en la calzada, unos dicen que me apoyan. ¡Cuando ya habíamos aprobado el proyecto, cuando ya se habían aprobado los presupuestos y ya se había adjudicado la obra! Seamos serios. Si yo no llego a tomar la decisión esa Ordoño hoy, que era lo que querían, estaría todavía en obras.

—En cambio, en el Grano no cedió. ¿Fue un acierto?

—Es un acierto de los leoneses. Lo digo como lo siento. Yo estaba convencido y tenía absoluta confianza en el proyecto porque lo habían diseñado en un concurso público de ideas grandes profesionales, como en este caso fue Ramón Cañas. La obra era necesaria. Esas obras no son políticas, sino de necesidad de León y había que abordarla sí o sí. Por supuesto que ante ese respaldo técnico, avalado también por profesionales de fuera y sabiendo también, porque ingenuos no somos, las interioridades que había por debajo de los intereses y de las intenciones de que no se ejecutará la plaza del Grano por intereses absolutamente partidistas. Unos nos pusimos al frente de la manifestación y otros se pusieron de perfil y otros en contra, pero muchos de perfil y hablo de partidos. Ahora, dicen que merece la pena. Está igual que estaba, más bonita, y, eso sí, ganada para todos los leoneses y todos los que nos visiten. ¿Las personas mayores y las familias con los carritos por dónde iban de Fernández Cadórniga a la cuesta de las Carbajalas? ¿Oponerse a esa obra es trabajar por León? No. Pero claro, ante esa situación, también tú muchas veces te replanteas las decisiones que has tomado; cuando tú tienes a tu equipo técnico, a la dirección de obra y te dicen que sí, que sí, pues tiramos para adelante y ha dado resultado. Otra vez más lo que algunos pretendían era que la plaza no se rehabilitará. ¿Cómo la va a restaurar el PP, Antonio Silván, una plaza tan emblemática, con métodos tradicionales? ¡Aquí se habló de hormigonarla! Yo quiero vivir en León toda mi vida y disfrutando de los espacios como la plaza del Grano. Mucha gente apoyó, mucha en silencio. Yo tuve muchas conversaciones aquí con vecinos anónimos para explicarles el proyecto y entraban con una idea y salían con otra.

—¿Cuál es el principal proyecto de su programa?

—No voy a desvelar aquí proyectos, pero hay un objetivo en el que todos nos sentimos incluidos: continuar mejorando la ciudad. Es hacer un León más moderno sin que pierda su identidad. Eso se consigue con inversión en infraestructuras, pero también generando oportunidades de empleo. Ahí también quiero decir que estamos trabajando. Yo entré como alcalde con más de 11.000 parados en la ciudad de León y hoy hay 8.000; 3.000 personas que antes estaban el paro que están trabajando. Yo quiero seguir trabajando para lograr si cabe el pleno empleo. Tenemos los mimbres y buenas expectativas con sectores potentes, el tecnológico, el farmacéutico, el logístico y el turístico. En el Tecnológico cuánto no se criticó a Silván porque no apostaba por él. Pues bien, se ha duplicado el número de empleos y de empresas. Van a seguir viniendo. Ya es un referente en esos sectores.

—Que haya 3.000 menos en la lista del paro no implica que hay 3.000 personas más trabajando, han bajado el resto de indicadores. ¿Cuál cree que es el reto de la ciudad?

—En las ciudades del interior, salvo Madrid, es luchar contra la despoblación. No hay fórmulas mágicas, es un asunto de Estado y no sólo del español sino de Europa. La mejor fórmula para atacar ese problema es buscar oportunidades para que haya empleo. Mi principal reto es ese: seguir trabajando porque León sea cada día más conocido, y hoy lo es más que hace 3 años, y eso significa potencial; hoy tiene más actividad; hoy llama la atención a los sectores económicos de todo tipo. Quiero seguir con ello. Hoy ofrecemos algo que hace tres años no podíamos: una evolución de crecimiento positivo que nos va a colocar en 2019 como la ciudad, la provincia, que más va a crecer de toda la comunidad; no lo dice el alcalde, sino las entidades financieras que demuestran que los números están ahí.