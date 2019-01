Encarcelada una joven relacionada con el uso de burundanga en varios hurtos

Una joven, vecina de una localidad de la provincia de León, fue encarcelada este fin de semana por decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de los de León, en el marco de una investigación abierta por la Guardia Civil a raíz de la denuncia presentada por una víctima de un supuesto caso de intoxicación con escopolamina (burundanga) que sufrió después un hurto. La jueza ha decretado el secreto del sumario.

De acuerdo a los mínimos datos oficiales que han trascendido, «ante la alarma suscitada», la subdelegación de Gobierno informó ayer de que la Guardia Civil había detenido a una persona «en el marco de una investigación en curso por varios supuestos casos de envenenamientos por ‘escopolamina’ al objeto de sustraer dinero a sus víctimas. La persona detenida ha ingresado en prisión».

La abundante difusión de mensajes instantáneos y comentarios en las redes sociales provocó en la tarde del sábado una riada de rumores. Lo único que parece cierto es que hay más de un episodio bajo investigación y que a la víctima del caso que generó el encarcelamiento de la sospechosa, se le han tomado muestras biológicas para su cotejo en un Instituto de Medicina de Barcelona, con el objeto de comprobar si ciertamente la sustancia con la que fue intoxicada la joven fue la escopolamina o por el contrario fue algún otro tipo de estupefaciente, como barruntan algunas esferas de la investigación, para las cuales la sintomatología que presentaba la víctima no se corresponden con los efectos habituales de la burundanga.

Fuentes del Complejo Asistencial Universitario de León confirmaron ayer a este periódico que no se ha producido en el Hospital ningún ingreso de persona alguna afectada por la utilización de burundanga y que los facultativos atienden actualmente a una persona ingresada, que responde al perfil de la joven afectada, pero que los análisis que se le han realizado hasta ahora no permiten corroborar que la sustancia con la que fue intoxicada sea escopolamina. Los médicos están abiertos a la posibilidad de que se trate de otro tipo de sustancias estupefacientes que, en cualquiera de los casos, parece ser que no tomó de forma voluntaria, según los datos que han trascendido hasta ahora. La investigación sigue abierta a la espera de que se esclarezcan del todo los hechos.