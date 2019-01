Exigen un registro para luchar contra las empresas de falsos autónomos, "como Embutidos Rodríguez"

La delegada de Castilla y León de la Asociación de Trabajadores Autónomos y Dependientes (Tradecyl), Rosa Eva Martínez, confió hoy en que “el conflicto enquistado” de Embutidos Rodríguez se pueda “normalizar” con la Junta, la Inspección de Trabajo y “la fuerza de los trabajadores”. Martínez consideró fundamental que todos los contratos mercantiles y de trabajadores autónomos económicamente dependientes (trade) se inscriban en un registro lo que ayudará a luchar contra las falsas cooperativas y los falsos autónomos.

Rosa Eva Martínez aseguró que ejemplos como la empresa Embutidos Rodríguez, que “despide y coacciona a los trabajadores”, serían más fáciles de regular si existiera este registro, para que Agencia Tributaria y Seguridad Social puedan “cruzar datos” e investigar estos casos sin que tenga que existir una denuncia del propio trabajador. La delegada de Tradecyl afirmó que, en España, se siguen “abaratando las condiciones de los trabajadores” mientras siguen aumentando las ganancias de las empresas.

Detalle de dos manifestantes. RAMIRO

La figura del trabajador autónomo económicamente dependiente (trade) se reguló en 2007, coincidiendo con el inicio de la larga crisis y, según Martínez, no se ha desarrollado porque “a la gente se sacaba fuera del mercado de trabajo”, para después decirle que “si se hacía autónomo le daban trabajo” y “ya ha llegado el momento" para que el legislador ponga "normas precisas” y "sacar a la luz esta realidad”. En 2017, había en Castilla y León 242 “trades”, descendiendo la cifra, el año pasado, a “397”.

Rosa Eva Martínez remarcó que no se atreve a aventurar que tanto por ciento de falsos autónomos puede haber en la comunidad porque es una cifra que “nadie puede constatar”. A nivel nacional, se habla de 220.000 falsos autónomos sobre la cifra global de 3 millones de autónomos. Desde Tradecyl solicitaron medidas para evitar, dentro de los trade, esa “parte encubierta, que está en el límite, de los falsos autónomos.

Encuentro con Luquero

En la provincia de Segovia, recordó el secretario general de CCOO, Álex Blázquez, los autónomos representan un sector importante ya que “uno de cada cuatro trabajadores lo son por cuenta propia”, con un total de 14.692 personas dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta), 159 menos que en 2017. De ellos, 2.239 están adscritos al sistema agrario especial (Seta) y 9.454 son personas físicas, ya que el resto son sociedades mercantiles o cooperativas.

Rosa Eva Martínez recordó que la reducción del número de autónomos en Segovia y el conjunto de Castilla y León, al ser la tercera comunidad que más pierde junto a Galicia y Asturias, supone, en definitiva, “perdida de empleo y de cotizaciones”. Desde Comisiones Obreras y Tradecyl ofrecieron estos datos antes de desplazarse al Ayuntamiento de Segovia para mantener un encuentro con la alcaldesa, Clara Luquero, a la que pedirá que incluya, entre las condiciones para acceder a una ayudas al emprendimiento, “los traspasos de los locales”.

La delegada de Tradecyl también puso el acento en la necesidad de que las instituciones públicas, la Junta, diputaciones y ayuntamientos, al articular las ayudas dirigidas a los autónomo, no se centren sólo en el inicio de la actividad porque la crisis ha demostrado que en momentos puntuales y para hacer frente a los pagos diarios, “pasados dos o cuatro años”, es necesario contar con recursos para evitar “el cierre de los negocios”. Martínez habló de la necesidad de articular estas ayudas y ver “cómo se pueden financiar o devolver” pero debe de existir “este recurso al que puedan acudir”.

Decreto insuficiente

Martínez insistió en el desarrollo del estatuto de los trades, que tiene unos derechos reconocidos por la ley, pero el último decreto aprobado por el Gobierno, no lo ha desarrollado para “poner mejores condiciones”. Desde Tradecyl reclamaron que se deje de otorgar prorrogar a los autónomos que continúan cotizando por estimación objetiva, más conocido como sistema de módulos, y se les obligue ya, como a todos los nuevos autónomos, a entrar en el sistema por estimación directa.

Rosa Eva Martínez reclamó también que se devuelva el derecho, reconocido hasta 2015, para ser colaboración familiar de un autónomo, a las parejas de hecho y que no se pongan tantas trabas para que se fomente “el relevo generacional”. Tradecyl también puso encima de la mesa que la comisión que desarrolle el Estatuto del Autónomo, revise “los criterios de accesos para la adscripción al paro” y que sean los Servicios Públicos de Empleo y no las mutuas, “que no pintan nada en esto”, las que se hagan cargo de estos temas.