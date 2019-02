El éxito está en reinventarse frente a las adversidades

maría j. muñiz | león

El II Ciclo de Economía que organiza el Club de Prensa de Diario de León, con conferencias mensuales desde el próximo martes hasta final de año, tiene el foco centrado en un grupo de empresas no sólo locales, sino con vocación claramente leonesa, que son capaces de ser líderes a nivel mundial en sectores punteros, y desde comarcas donde las alternativas no parecen fáciles. No sólo eso, han logrado crecer y consolidarse como competidores internacionales de éxito durante los años de crisis. Unas dificultades que no sólo no les han acobardado, sino que les han impulsado a dar un paso más allá. Confluye en ellas una clara vocación por el desarrollo y el empleo local que no sólo no está reñida, sino que asienta su base para desarrollar una oferta de excelencia e investigación constante. Ir donde no ha llegado nadie, desde donde nadie habría sospechado.

Empresas como Tvitec, Tecoi, Xeridia y Rober Asesores, junto con la iniciativa pública respaldada por la apuesta privada del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). Experiencias empresariales en crecimiento exponencial que hunden sus raíces en una economía provincial (y comarcal, con un decidido análisis de las peculiaridades no sólo del Bierzo, sino de comarcas asoladas por el abandonado empuje minero), que van desde el reducto del desarrollo de productos tecnológicos a la avanzadilla de la ciberseguridad, pasando por propuestas únicas a nivel mundial en materiales y tecnología industrial, sin desatender un sector de servicios a empresas que abarca necesidades que van desde la seguridad jurídica al acompañamiento innovador o de seguridad en los créditos de las políticas de globalización.

El II Ciclo de Economía del Club de Prensa de Diario de León abre su objetivo para centrar el foco en las experiencias de un grupo de empresas que han logrado crecer en tiempos de dificultades económicas a nivel mundial (varias incluso han nacido y sobrevivido en este entorno). Desde ámbitos y comarcas diversos, aunque ninguno desde bases especialmente ventajosas para el crecimiento empresarial, han sabido ahondar en la excelencia para colocar su valor añadido en los mercados internacionales. Todo un ejemplo de empeño, empuje, ambición. Y confianza, no ciega, sino basada en la apuesta firme por la inversión en investigación y desarrollo, en la diferenciación, en la visión clara de dónde debían ubicarse sin complejos para dar a conocer aquello que desde Sabero, Ponferrada, el Parque Tecnológico de León o las sedes empresariales leonesas es capaz de conseguir la confianza de grandes clientes de todo el mundo. Que cada vez en mayor medida peregrinan ahora a la provincia para conocer de primera mano el ADN de esos profesionales excelentes a los que han confiado sus proyectos punteros.

La perspectiva empresarial de estas empresas visionarias e innovadoras se completa en el II Ciclo de Economía de Diario de León con el análisis predictivo, teórico y argumentado de un grupo de especialistas del máximo nivel. Entre ellos Analistas Económicos de Andalucía, el grupo de expertos que desde Unicaja Banco sigue puntualmente la evolución de todos y cada uno de los parámetros de la economía no sólo leonesa, sino del conjunto de la Comunidad y del país. Su objetivo no es tanto analizar lo ocurrido, el pasado; sino aventurar la proyección del futuro, una herramienta fundamental para que administraciones y empresas adelanten decisiones y políticas capaces de rectificar comportamientos para evitar evoluciones adversas y fomentar políticas que mejoren una evolución positiva.

El análisis teórico de la situación se expone en el ciclo de conferencias de la mano de Yawar Nazir Alonso, doctor en Derecho Financiero y Tributario; y de Julio Lago, doctor en Economía y profesor titular, ambos de la Universidad de León. Dos grandes conocedores de la realidad tanto del tejido empresarial de la provincia como de los factores económicos que condicionan su desarrollo. Como lo es en lo que respecta al respaldo a las cada vez más necesarias iniciativas de financiación y globalización de las empresas como Crédito y Caución, que colabora en las jornadas a través de Asunción Mayo.

Un análisis que también contará con espacio para el debate en este nuevo ciclo de conferencias que tiene como objetivo dibujar las distintas realidades del universo económico de la provincia. Y, sobre todo, dar voz a aquellas iniciativas que ponen su empeño en defender las potencialidades de los recursos,, tanto naturales como económicos y sobre todo humanos, de la economía leonesa para sentar las bases de un crecimiento local que tiene que pelear por su futuro.