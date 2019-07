Fallece Izquierdo Trancho, preso muy peligroso y hábil en fugas

p.i. | león

Santiago Izquierdo Trancho, considerado como uno de los presos más peligrosos de España, que cumplía desde hace cuatro años nuevas penas de reclusión en León, falleció el pasado domingo en el Hospital a los 54 años de una larga enfermedad que padecía. El recluso ingresó por primera vez en la cárcel en mayo de 1985 con solo 19 años, acusado de asesinato.

Ya en prisión, sumó a su historial delictivo la muerte de un compañero recluso, otros delitos como el secuestro de funcionarios, varios desacatos, agresióones, amenazas y robos, que elevaron sus condenas hasta los 138 años.

Fue también uno de los líderes del motín que en 1991 sufrió la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) y protagonizó numerosos intentos de fuga, entre ellos, uno de once días el verano pasado en León. Había cumplido las penas más largas a las que había sido sentenciado, pero reincidió con tres robos e ingresó de nuevo como interno para cumplir tres años y tres meses. Aprovechando su salida con un permiso penitenciario, no llegó al Centro de Inserción Social Jesús Haddad Blanco de la capital leonesa. Encontrarle no fue sencillo. Los funcionarios integrantes del operativo de búsqueda fueron cerrando el círculo sobre el huido, y lo acabaron localizando el 30 de julio en el barrio del Crucero, donde permanecía escondido.

Al percatarse de la presencia policial el fugado trató de escapar a través de varios inmuebles, pero se le acabó arrestando tras refugiarse en una carbonera. En el momento de la detención el prófugo no opuso resistencia, pero se le intervinieron un cuchillo y un destornillador que guardaba entre sus ropas. En el momento de su última fuga, Santiago Izquierdo Trancho disfrutaba de un permiso que le garantizaba desplazarse por sus propios medios desde la prisión de Mansilla, en la que cumplía condena, hasta el Centro de Inserción Social, donde no acudió. Entonces saltó de nuevo a los medios de comunicación y en ellos se reiteraba una y otra vez que era «uno de los presos más peligrosos y sangrientos de España».

En sus 33 años entre rejas, sus intentos de fuga fueron continuos y recurrentes. En la antigua cárcel de León trató de escapar en al menos dos ocasiones. En una de ellas, en septiembre de 1987, a los dos años de ingresar por asesinato, encerró a un funcionario tras obligarle a abrir su celda, y después mató a uno de sus compañeros de correrías en el patio de la prisión.

En otra ocasión logró llegar al tejado del centro penitenciario, aunque fue capturado. Método que volvió a utilizar en la nueva cárcel de Villahierro, en Mansilla de las Mulas, volviendo a ser interceptado.