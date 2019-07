La familia okupa paraliza por ahora que hoy derriben la casa

álvaro caballero | león

La máquinas no derribarán las naves del antiguo matadero del camino de La Granja. Al menos hoy, los operarios no cumplirán con el plazo marcado para el desalojo de la familia ‘okupa’ que desde hace 12 años vive en las edificaciones que quedan dentro de lo que será el sector La Serna-La Granja. Los trabajos de la urbanización, que acumula más de 10 años de tramitación, no comenzarán esta mañana, después de que los habitantes del inmueble registraran ayer la denuncia contra la junta de compensación por no haber notificado de manera oficial el desalojo.

La familia se reunirá hoy con representantes del Ayuntamiento de León, como avanzó uno de los hijos, Pedro Hernández. El encuentro servirá para que reclamen al consistorio que actúen los servicios sociales, dado que se trata de una pareja de 70 años cada uno, con dos pensiones que apenas llegan a los 480 euros, y que tienen a su cargo dos hijos, sin ingresos, y una sobrina menor de edad. Con este panorama, el portavoz familiar insiste en que se les debe de dar «una solución digna para encontrar un lugar en el que vivir».

La familia entró en las instalaciones hace 12 años. Una vez dentro, reseñan que el dueño les permitió que lo habitaran a cambio de que estuviera cuidado. Pero la propiedad ya forma parte de la junta de compensación que promoverá la urbanización de La Serna, en la que se construirá el centro comercial en el que se ubicarán Decathlon, Leroy Merlin y Conforama, entre otros, además de que dejará espacio para levantar 1.724 viviendas. La primera fase se estima que estará lista a primeros de 2020 y la apertura entre finales del próximo año y la primavera de 2021.