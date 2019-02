La Fiscalía de Madrid no ve pruebas de que Alfredo Prada fuera espiado

miguel ángel zamora | león

La Fiscalía Provincial de Madrid considera que no hay pruebas reales de que los tres asesores de seguridad de Alfredo Prada y Manuel Cobo en su etapa como consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid el primero y como vicealcalde de la capital de España el segundo, cometieran delito penal alguno, por lo que solicita su libre absolución. El juicio se celebra mañana lunes en la capital del Estado. Será la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, presidida por el magistrado Arturo Beltrán, la encargada de juzgar por el procedimiento del jurado popular a estos seis acusados de un delito de malversación de caudales públicos. Más de una década después de que presuntamente sucedieran los hechos, llega finalmente a juicio —en contra del criterio de la Fiscalía— un caso que fue archivado hasta en tres ocasiones y otras tantas reabierto por orden de la Audiencia de Madrid.

El ex director general de Seguridad de la Consejería de Presidencia y Justicia, Sergio Gamón, el ex subdirector general de Seguridad, Miguel Castaño, el técnico José Manuel Pinto y los asesores José Luis Caro, José Oreja y Antonio Coronado y Serrano están acusados de haber efectuado, entre los meses de marzo a mayo de 2008, «seguimientos» a Prada y Cobo.

Para la Fiscalía, no ha quedado acreditada la intención de los acusados de utilizar o destinar medios públicos a usos ajenos a la función pública puesto que no han realizado y ni siquiera han ordenado ninguna actuación que no formase parte sus funciones.

DOCUMENTOS

Según El Confidencial, el Ministerio Público señala que los documentos aportados que prueban el espionaje no han sido obtenidos de expedientes administrativos, «sino aportados al proceso por un periodista, sin que tales partes respondan a seguimientos reales realizados, pudiendo haber sido elaborados con un interés espurio por la persona que los entregó».

«Los posicionamientos de los teléfonos de los acusados obtenidos a través de las antenas BTS de Telefónica no permiten determinar de forma precisa y exacta la posición física real de los teléfonos móviles, dado que, debido a la saturación, en ocasiones la señal de los teléfonos se redirige a otras antenas más alejadas de su ubicación real», explica la Fiscalía.

GUARDIAS CIVILES

También recuerda que tres de los acusados (José Oreja, José Luis Caro y Antonio Coronado) tenían dentro del desempeño de las funciones como asesores de seguridad la de controlar numerosos edificios públicos donde se ubicaban las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid, y otros organismos y sedes oficiales «lugares donde solían acudir las personas a las que supuestamente se realizaban los seguimientos, lo que determinaba que en ocasiones el posicionamiento de los teléfonos utilizados por los acusados pudiera coincidir con la ubicación de alguna de las personas objeto de los presuntos seguimientos».

Para alcanzar sus fines, los procesados utilizaron presuntamente vehículos, cámaras y teléfonos móviles propiedad de la Comunidad de Madrid. También percibieron nóminas y dietas destinadas a la remuneración de sus servicios durante el desarrollo de dichas actividades.