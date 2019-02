Fomento destina un millón de euros para mejorar la avenida Párroco Pablo Díez

Lo que han hecho en esta avenida es un auténtica mierda, y con perdón. Los vecinos que vivimos aquí tenemos que pasar varias veces al día con el coche por la zona 30, con esos resaltes inhumanos, que te elevan al infinito, por no hablar de la convivencia con los patinetes, bicis , carromatos y demás vehículos. Por otra parte no han arreglado NADA las aceras, y están de pena, con mucho desnivel y estrechas, por no hablar de la "curva de la muerte" , en el límite con León. Ya en Trobajo pueblo , es de risa....los aparcamientos para coches en el centro , y por fuera un trozo absurdo . Quién hizo el proyecto? El enemigo?