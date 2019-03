Fomento financiará obras del Corredor Atlántico que no pague la Unión Europea

El Corredor Atlántico, que beneficiará especialmente a los tráficos de mercancías en nueve comunidades autónomas (Galicia, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, País Vasco, Castilla-La Mancha, Madrid y Cantabria), contempla una inversión global por valor superior a 41.000 millones de euros. Actualmente, las actuaciones pendientes de ejecutarse ascienden a 16.872 millones de euros, de los que 3.558 millones corresponden a la zona Noroeste (Galicia, Asturias y León). De estos últimos, 2.265 millones son de nueva construcción. Con estas cifras ya conocidas comienza el comunicado con el que el Ministerio de Fomento, a través de Adif, responde a la dura interpretación realizada por la Xunta de los planes presentados recientemente por el ministro José Luis Ábalos. El equipo de Feijóo sostiene que hay impedimentos técnicos que impedirán recibir fondos europeos.

Pero lejos de guardar silencio, el Gobierno remitía ayer un largo escrito en el que asguraba que «el Ministerio de Fomento y Adif van a asumir la financiación íntegra de actuaciones que no forman parte estrictamente del Corredor Atlántico desde el punto de vista europeo» y que no pueden formar parte en esta renegociación de corredores, dado que no se contemplaron como parte de la Red Básica en su momento), pero que son considerados prioritarios.