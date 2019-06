Formados para responder en el mercado laboral

maría j. muñiz | león

Detectar necesidades empresariales que no están cubiertas por la educación académica y crear itinerarios de formación que acaben en la inserción de los jóvenes en el mercado laboral es el objetivo del Programa Integral de Cualificación y Empleo (Pice), que en León desarrolla la Cámara de Comercio con la financiación del Fondo Social Europeo y el Ministerio de Empleo. Un programa de fomento del empleo en los jóvenes que se inició en 2014 y concluye inicialmente el año que viene, aunque se prorrogará hasta 2023 si el paro juvenil sigue en niveles superiores al 20%.

Sólo en el primer semestre de este año 250 jóvenes de la provincia han participado en las siete acciones formativas organizadas en este período, que van desde la tecnología BIM (Building Information Modeling), muy demandada en construcción, hasta el inglés acreditado por Oxford, aprobar la ESO, esteética, prevención de riesgos en construcción o carretillero y almacén.

«El objetivo de la Cámara es detectar las necesidades de las empresas en materia laboral que no están cubiertas, adelantar las innovaciones que aún no se imparten e instrumentalizar la formación para que las empresas tengan trabajadores formados justo en las competencias que requieren en cada momento concreto. Y además se logra que los jóvenes tengan un empleo. La labor de la Cámara es de intermediadora entre estas dos necesidades», explica Antonio Hernández, coordinador del Pice en la institución empresarial leonesa.

Que señala también que la formación que se reclama «va cambiando. Hay algunos trabajos más demandados, como cocina o carretillero, pero con otros tratamos de adelantarnos a las necesidades que tendrán las empresas, como el BIM. En todo caso, el punto de partida de esta formación es la empresa y sus dificultades para encontrar determinados perfiles de trabajador».

A pesar del elevado nivel de paro y de que la mayoría de los jóvenes que participan en estos cursos acaba encontrando un empleo, en ocasiones no es fácil cubrir las plazas necesarias para realizarlos. Los expertos apuntan a la falta de incentivos de muchos jóvenes respecto a la efectividad de otras formaciones que han recibido o ante los salarios que prevén cobrar; aunque insisten en que hay muchos que sí aprecian la posibilidad de realizar de manera gratuita cursos cuya calidad está contrastada, y que tienen un alto coste en el mercado. Además de ponerles directamente en contacto con las empresas.

Del programa Pice pueden beneficiarse los jóvenes de entre 16 y 30 años registrados en el Sistema de Garantía Juvenil, que no están trabajando o están acabando sus estudios. Son cursos de 250 horas en los que se presta especial atención a las soft skills, las habilidades sociales para encontrar un empleo: desde talleres para hablar en público, fijación de objetivos profesionales, inglés, programación robótica en conjunto para fomentar el trabajo en equipo, elaboración de currículums,... A esto se dedica una media de 60 horas.

Hernández destaca además que la realización de los cursos pretende hacer «una primera criba sobre la actitud de los jóvenes hacia el empleo y la empresa, más allá de la formación de sus aptitudes para los puestos reclamados». Y eso ahorra también errores a la hora de contratar.

El coordinador del Pice destaca que en el mercado laboral actual «el trabajo no cualificado está desapareciendo, pero sigue habiendo muchos trabajadores no preparados, y eso lleva a empleos cada vez más precarios. La única alternativa para salir de la precariedad es la formación, y la apuesta de la Cámara pasa no por planes educativos genéricos, sino por atender específicamente las necesidades de las empresas. Lo que contribuye también a crear un sector empresarial leonés más competitivo».

Además de los cursos de formación el Pice ofrece a los jóvenes becas para estancias en el extranjero; y organiza ferias de empleo y emprendimiento para acercar a los jóvenes y las empresas en León y Ponferrada. Por último, cuenta con una línea de subvenciones para las empresas que contratan jóvenes, que llegan a los 4.950 euros cuando el contrato supera los seis meses de duración. Esta línea también se destina a los emprendedores que pongan en marcha su proyecto de negocio.