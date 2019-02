La Fundación Gadea, del leonés Gerardo Gutiérrez, advierte de que el escaso tamaño de las empresas impide generar I+D+i

La Fundación Gadea Ciencia, el mayor lobby de científicos de Europa, aprovechó hoy en Valladolid su puesta de largo para alertar del escaso tamaño de las empresas en España que les impide participar en la generación de la Investigación, Desarrollo e innovación (I+Di). La entidad, que ya aúna a más de 250 expertos en doce áreas de conocimiento y que busca fomentar la investigación y favorecer el apoyo de las administraciones y las empresas a la I+D+i, recordó que el sector privado está conformado, básicamente, por pequeñas y medianas empresas (pymes).

El director de la Fundación Gadea Ciencia, José Antonio Gutiérrez, recordó que las grandes empresas, que cuentan con más de 250 trabajadores, apenas suponen el 0,2 por ciento del total mientras que las que tienen una plantilla por encima de los 50 empleados son el 0,8 por ciento. Pese a ello, las grandes compañías generan el 33 del empleo.

Añadió que las pymes y las micropymes (con menos de 10 empleados) “difícilmente” pueden participar en la generación de la I+D+i. En el mismo sentido se pronunció el vicepresidente de la fundación y fundador de Gadea Grupo Farmacéutico, Gerardo Gutiérrez, quien precisó a la Agencia Ical que las empresas españolas hacen ciencia en la medida de sus posibilidades pero advirtió que hay muy pocas compañías con “tamaño suficiente de masa crítica” para abordar desarrollos de base científica.

Otro de los problemas que ha detectado la Fundación Gadea Ciencia es el escaso esfuerzo de las administraciones públicas en favor de la investigación. “Mientras otros países del entorno de la Unión Europea como Francia, Alemania, Reino Unido Unido han mantenido su esfuerzo en I+D+i, nosotros lo hemos dejado caer”, lamentó.

Pese a ello, José Antonio Gutiérrez valoró el esfuerzo “notable” de Castilla y León que está situado en el quinto puesto, solo por detrás de las “grandes potencias” interiores como Madrid, País Vasco, Cataluña y Navarra. De los más de 250 expertos de la nueva fundación siete corresponden a la Comunidad.

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, destacó que los últimos datos de 2017 reflejan parte del esfuerzo que lleva a cabo la Junta en innovación. Aseguró que Castilla y León es una de las regiones con mayor gasto interno en materia de I+D+i, hasta los 683 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,6 por ciento con respecto al año anterior. Un porcentaje que significó el cuarto más importante del país.

Además, en términos de esfuerzo en I+D, la Comunidad se ha situado, por primera vez, en la media española. En cuanto al empleo del sector, la región suma 9.478 investigadores, un 7 por ciento más que en 2016.

Aunque la Comunidad recibirá este año 1.094 millones, 91 millones más que en 2018, y aportará 206 millones a Ciencia, Innovación y Universidades, el sector privado es el que lidera la I+D en Castilla y León. No en vano, aporta seis de cada diez euros destinados a esta partida. En 2016, el sector empresarial privado invirtió 438 millones de euros frente a los 246 millones de euros de la administración pública y las universidades.

La consejera citó la creación de la Red de Emprendimiento e Innovación en la región, con la participación de las universidades, los clusters, los centros tecnológicas, las administraciones públicas pero también fundaciones como Gadea, asociaciones empresariales y empresas que funcionan como tractoras. También se refirió al impulso de las prácticas en empresas entre los recién titulados de la universidad y la Formación Profesional (FP), tanto en el ámbito de la I+D como en la internacionalización. Un programa al que la Junta ha destinado tres millones de euros. Por último, mencionó las jornadas para la retención del talento en la Comunidad, organizadas junto a las universidades y las empresas.

Del Olmo -quien estuvo acompañada de la portavoz de la Junta y consejera de Agricultura, Milagros Marcos,- consideró “muy necesario” la existencia de iniciativa “tan loables” como la Fundación Gadea Ciencia porque aseguró que el sistema de ciencia y tecnología se basa en la colaboración público privada. “Trabajando todos juntos, permitirá contar con una Comunidad mucho más competitiva porque el empleo y la riqueza del presente y el futuro dependerá mucho que tengamos de un buen sistema de innovación e investigación”, subrayó.

Gerardo Gutiérrez explicó que la Fundación Gadea Ciencia nació en Valladolid, en concreto en la Universidad de Valladolid (UVa). De ahí que la primera presentación de la entidad sin ánimo de lucro fuera en Castilla y León. Apuntó que la organización privada e independiente pretende influir en el modelo de ciencia en España, “entendiendo que la ciencia, la tecnología y el conocimiento debe hacer de España un país más próspero y con un desarrollo más próspero”.

El empresario reconoció que la lucha contra ‘Sálvame’ -en referencia al programa de televisión dedicado a la prensa del corazón- es “complicada”. Y es que consideró que la sociedad española no mira hacia la ciencia y “no es consciente” de la importancia de la ciencia para el futuro del país y del ciudadano. “La fundación nace para cubrir ese vacío y fomentar la ciencia porque si no hay interés social, la política pierde interés y hace que el apoyo a la ciencia sea un tema secundario. Todo el mundo reclama más apoyo para la ciencia pero la realidad es que, al final, no tiene ayudas”, declaró.

Riqueza del país

El director de la Fundación Gadea Ciencia aseguró que la investigación científica determina el nivel de riqueza de un país, ya que condiciona los avances en ciencia y tecnología. Por ello, reclamó a la administración pública y la empresa privada “remar en la misma dirección”. No en vano, sufragar el coste de la I+D supondrá una mejora para la empresa, la economía y, por tanto, para el país. El catedrático del Departamento de Medicina de la Universidad de Salamanca (Usal), José Alberto Orfao, señaló que en algunos países el dinero público se destina a la investigación para la industria.

Gutiérrez demandó no demonizar a la empresa, que es la generadora de riqueza, sino incorporarla al sistema productivo de ciencia. En este sentido, el profesor de Investigación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Mariano Barbacid, apuntó que “sin ciencia, España nunca será una potencia de primer nivel”.

Programa Lanzadera

También reclamó gestores de ciencia cualificados y aumentar el número de patentes que, en la actualidad, es escaso. “La economía no debe estar reñida con la ciencia y necesitamos un convencimiento político y social”, precisó. De momento, avanzó que la Fundación Gadea Ciencia llevará a cabo en 2019 el Programa Lanzadera Gadea para identificar programas de investigación de calidad que puedan acabar en patentes y transferirlo al mundo de la empresa. Además, financiarán dos de esos proyectos con préstamos reembolsables, además de poner en contacto estos grupos con empresas de capital riesgo y entidades bancarias.

Por otro lado, se celebrarán debates sobre la ciencia porque “todo lo que hacemos debemos comunicarlo”; la creación de los Premios Omnes Scientiae; la formación de gestores con el Programa de Alta Dirección de Instituciones de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica (Padiit) y la organización de simposios científicos de primer nivel, tras el éxito de ya celebrados sobre matemáticas y big data y medicina y terapias contra el cáncer. El siguiente será sobre medio ambiente, en concreto sobre biodiversidad y biomasa.