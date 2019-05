Garamendi considera que los fichajes en las empresas para controlar las horas extras son criterios del siglo XIX

en la mayoría de empresas te ponen un boli y un papel y te mandan que firmes una hoja con tu horario de entrada y salida jajajaja vaya cutrez los empresarios no me jodas, no invierten ni en una máquina de fichar con tarjeta que vale dos perronas. Que se usen sistemas del siglo XIX no es culpa del trabajador, creo yo, es que las empresas de aquí viven todavía en el siglo XIX