Garamendi pide estabilidad para mantener el «milagro diario» de las empresas

maría j. muñiz | león

El nuevo escenario geopolítico y económico no sólo está marcado por la globalización, sino que evoluciona hacia un nuevo sistema de bloques en el que los países europeos no deben únicamente esforzarse por defender su protagonismo, sino también su modelo de protección y diálogo social. Un mundo globalizado por el imparable proceso de la digitalización, que más allá de marcar las nuevas relaciones económicas y comerciales (también sociales), impone un cambio drástico en las empresas y el empleo. Destruye unos, pero abre el camino a otros, y la formación y la adaptación son las herramientas para no perder el tren de progreso. Encontrar un lugar en este nuevo escenario requiere, como país, estabilidad política y garantías legislativas; además de defensa de los intereses de las empresas (especialmente en los ámbitos fiscal y energético). Y un enorme esfuerzo de adaptación de la formación, en todos sus niveles, a las nuevas exigencias.

Son las líneas generales del detallado análisis de la realidad económica mundial que ayer realizó el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, en la jornada Una visión global de la economía, organizada por Diario de León. En la que intervinieron también Unicaja Banco y la Federación Leonesa de Empresarios (Fele). Un análisis en el que no olvidó los retos a los que se enfrenta la economía nacional, desde el grave problema de la deuda pública a la lucha contra «los piratas» de la economía sumergida, el maremagnun legislativo que supone la división autonómica del país o el descrédito del estereotipo de la figura del empresario.

Garamendi señaló ante un auditorio formado sobre todo por empresarios y políticos que «aún en este escenario de elecciones municipales León no puede olvidar que forma parte de un mundo global». En el que defendió el papel de las más de 3.000 organizaciones empresariales del país, cuyos principios resume la CEOE: «Independencia, sentido de Estado y lealtad institucional».

El presidente de la patronal nacional defendió la reforma laboral llevada a cabo durante la crisis, que calificó como «valiente», y que permitió sobrevivir a muchas pymes que ahora son las que están creando un 75% del empleo.

Un nuevo modelo económico basado en la internacionalización. «Antes exportaban 50.000 empresas, ahora son más de 150.000. Son las que han provocado el milagro diario del crecimiento». Una mejora a la que no han sido ajenos los «vientos de cola favorables», que ahora ya no están presentes.

En el escenario actual Garamendi destacó las guerras comerciales, especialmente la de aranceles entre EE UU y China, que «nos afectan a todos. China es ya el primer o segundo inversor en la mayor parte de los países. Tenemos que ser conscientes del mundo que nos viene». Marcado también por el Brexit, las crisis humanitarias, los chalecos amarillos,...

Un panorama en el que la Unión Europea se reparte con EE UU y China los primeros puestos mundiales en consumidores de tecnología y en innovación; y que no puede perder de vista al bloque ruso, especialmente fuerte en tecnología de defensa. Un escenario en el que Europa es «pequeña, y tiene que saber dónde está jugando y cómo situarse. Tiene el 6,5% de la población mundial, pero realiza más del 50% del gasto social. Mantener el modelo implica ser conscientes de lo que tenemos, y de aquello a lo que aspiramos».

Por eso, hizo un llamamiento a prestar especial atención a las elecciones europeas. «Es mucho lo que nos jugamos. Todas las leyes que se aprueban en España tienen origen en la UE, son trasposiciones de las directivas comunitarias».

formación

El presidente de la CEOE dedicó parte de su exposición a reivindicar un cambio urgente y profundo del sistema formativo. «La tecnología destruye empleos, pero abre también un escenario de creación de otros nuevos. Pasamos de los analógicos a los digitales». Para ello reclamó el papel clave de la formación profesional dual, con participación de las empresas, a la que actualmente apenas se acogen 23.000 de los 800.000 alumnos de FP. «El presidente Sánchez ha convocado el Diálogo Social para tratar este tema, que pasa también por una reforma global de la universidad. Y por la formación continua. Las empresas pagamos 1.700 millones de euros para la formación, y no está en ninguna parte». Destacó también el esfuerzo de la patronal en incentivar las carreras técnicas, especialmente entre las mujeres, para avanzar en el mercado laboral del futuro y permitir cerrar también la brecha salarial de género.