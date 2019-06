García Bayón se va de la UPL y crea 'Leonesistas por Villaquilambre'

El que fuera alcalde de Villaquilambre durante nueve años, Lázaro García Bayón, y peso pesado en el seno de UPL, donde llegó a ser vicesecretario del partido y diputado provincial bajo esas siglas, se ha marchado de la UPL. No sólo eso, Bayón ha constituido su propio grupo municipal bajo el nombre 'Leonesistas por Villaquilambre'.

Este mediodía ha presentado su renuncia en la sede leonesista, acompañada de una carta dirigida al secretario autonómico, Luis Mariano Santos, explicándole el proceso del pacto en ese Ayuntamiento del alfoz.

Esta decisión la tomó hoy, según apuntó a Ical, tras la polémica surgida en los últimos días por el Partido por la decisión de apoyar al Partido Popular en Villaquilambre para otorgarle la Alcaldía a Manuel García, junto con el acuerdo de Ciudadanos y Vive Villaquilambre.

García Bayón aseguró que en ningún momento nadie le dijo que no lo hiciera, aunque afirmó que “las renuncias son importantes cuando se consiguen grandes cosas para el pueblo”, ya que consideró que haber conseguido un acuerdo para la construcción de un instituto, un centro de salud y el adiós definitivo a la planta de biomasa “es un gran éxito para Villaquilambre”.

Para Lázaro García Bayón es el momento de “sacrificarse” tras cuatro años sin ostentar ningún cargo orgánico. “Me da igual militar que no y si conseguir esto para mi pueblo es malo para UPL yo renuncio al partido”, puntualizó.

Por la mañana, Bayón ya había anunciado que no pasará a concejal no adscrito, sino que avanzó que “en los próximos días de constituirá un grupo que también hará referencia al leonesismo”-ya lo ha hecho, 'Leonesistas por Villaquilambre- en el que por el momento se desconoce si también entrará el otro concejal de UPL en el municipio, Eleuterio González. “Yo tengo a bien presumir de que nunca nadie me ha echado de ningún sitio, siempre me he ido yo”, concluyó.

García Bayón dio su apoyo al popular Manuel García, al igual que Cs y el nuevo partido Vive. Un cuatripartito que justificaron en tres acuerdos suscritos con el presidente autonómico del PP y previsiblemente nuevo jefe del Ejecutivo de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco.

En el documento, Mañueco se compromete a crear un instituto de secundaria, frenar la planta de biomasa de Navatejera y poner en marcha el macro centro de salud. Tres iniciativas que, según García Bayón, le hicieron cambiar su apoyo inicial al PSOE en Villaquilambre por el PP.

Por su parte, el secretario general de Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, puso de relieve que “el partido tomará las decisiones que tenga que tomar independientemente de las de los propios concejales” al tiempo que no entró a valorar la renuncia de Lázaro García Bayón.

“Los órganos del partido siguen su camino y a finales de semana o principios de la próxima habrá una decisión, hasta entonces no diremos nada para no seguir alimentando la bola”, remarcó.