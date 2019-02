Gemma Villarroel no confirma si aspira a repetir como candidata a la Alcaldía por Ciudadanos

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de León, Gemma Villarroel, aseguró hoy que todavía no piensa en si repetirá o no como candidata a la Alcaldía. “Siempre hemos promulgado que no debemos hacer campaña tan prematuramente como lo hacen otros partidos políticos”, aseguró preguntada al respecto.

La edil comentó que de aquí a que se celebren las elecciones municipales quedan todavía “muchos temas en los que trabajar y mucho recorrido” y añadió, sobre si tiene al menos la intención de aspirar a liderar la lista municipal, que esas consideraciones las reserva para ella y para su familia.