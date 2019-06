Genaro Martínez se postula frente a Majo como alternativa en la Diputación

asun g. Puente | león

En plena crisis interna del PP, con la batalla que dirimen el presidente provincial de los populares, Juan Martínez Majo, y el alcalde de la ciudad, Antonio Silván, a cuenta de los recursos en la capital por la mesa de Pastorinas, un nuevo frente amenaza con dividir más a los populares. El diputado de Turismo y aspirante a la Alcaldía de Cimanes del Tejar, Genaro Martínez, anunció ayer por sorpresa que competirá con Martínez Majo para ser el candidato de su partido a la Presidencia de la Diputación. En el Palacio de los Guzmanes, el Partido Popular cuenta con once escaños tras los comicios del 26-M, frente a los doce del PSOE, por lo que para conseguir hacerse de nuevo con las riendas del gobierno precisaría pactar con las dos fuerzas llave: UPL y Cs.

Genaro Martínez, que llegó hace ahora cuatro años a la Diputación de la mano de Majo para ocupar un escaño por vez primera, insistió ayer en que el PP no ha «nombrado oficialmente a ningún candidato para presidir la institución provincial; todos los concejales podemos posicionarnos para competir por este puesto». Como aval exhibe «ser el único» que participó en León en la campaña de Pablo Casado (aparece en el vídeo #yoconpablo) para competir por la Presidencia del PP nacional.

Martínez deslizó que ya ha comunicado su intención al candidato a la Alcaldía, Antonio Silván, quien según dice le manifestó: «Tú verás». Ha compartido su anhelo de ser el aspirante al gobierno de la institución provincial, además, con «otros muchos compañeros del partido, que me animan a dar el paso». Y recordó que debe ser Génova quien marque los trámites para la elección del candidato a la Presidencia de la Diputación y dar el visto bueno definitivo al aspirante que lo consiga.

El diputado de Turismo confesó que hace diez días que tomó la decisión tras un periodo de reflexión. «Vi que todo esto era un desastre y que el partido necesitaba un revolcón de arriba a abajo». Para comunicarle su intención a Juan Martínez Majo, afirmó, le envió un whatsapp, al que el alcalde de Valencia de Don Juan no había contestado ayer.

Descarta que esta candidatura que ahora plantea responda a algún tipo de «venganza» orquestada desde el propio seno del PP contra el presidente de los populares leoneses tras el portazo al recurso contencioso-electoral de la candidatura de Silván ante el TSJCyL, al que la dirección provincial decidió no apoyar, mientras que Génova sí ha optadopor avalar y respaldar, dejando a Majo en una situación un tanto comprometida.

Majo llegó a presentar recientemente en la sede de su partido, en condición de candidato del PP, un programa para gobernar la Diputación en los próximos cuatro años en caso de conseguir finalmente revalidar el poder. «Yo le aprecio mucho», dijo ayer el edil de Cimanes tras anunciar su candidatura.

Genaro Martínez comenzó en política de la mano de la UCD, continuó en el PDL y finalmente se afilió al PP. Lleva en el Ayuntamiento de Cimanes desde hace 16 años, en varias etapas como alcalde. Acaba de cumplir 60 años y es funcionario del Ayuntamiento de León.

«La política es mi vocación, me encanta; soy un político de casta, no de pesebre y me postulo como candidato a la Presidencia de la Diputación», apostilló. Genaro Martínez y Martínez Majo son de pueblos vecinos: Alcoba de la Ribera y Velilla de la Reina.