Génova desautoriza a Majo y avala el recurso de Silván para salvar la Alcaldía

La candidatura del PP al Ayuntamiento de la capital ha decidido continuar su batalla por la mesa de Pastorinas, la urna que decide la Alcaldía de la capital, y emprende ya la vía judicial tras fracasar su recurso ante la Junta Electoral Central. En este nuevo camino, el del contencioso-electoral ante el TSJCyL, no está sola, según ha podido conocer este periódico. Cuenta con el aval y el apoyo directo de la dirección autonómica y nacional de los populares, en un gesto que desautoriza el portazo recibido por la candidatura de Silván por parte de la dirección provincial. Su presidente, Juan Martínez Majo, anunció ya el viernes que no acompañarían a los concejales electos de la capital en esta nueva batalla. «Creo que no tendrían que haber presentado ni el primero, ni el segundo recurso ante las juntas electorales, ahora que hagan lo que quieran hacer; lo respeto. Desde el PP leonés ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. No deberíamos ir al contencioso», aseguró desde una posición en la que pretende mantener una vía abierta con la UPL para negociar el gobierno de la Diputación y alejarse de la batalla del PP y Vox en el Ayuntamiento, que pretenden arrebatar el tercer edil a los leonesistas y lograr un tripartido de centro-derecha con Cs para conseguir la Alcaldía.

Desde la candidatura de Silván, por el momento, optan por el silencio y se limitan a comentar sobre el contencioso-electoral que «respetan la justicia y sus tiempos». Este periódico ha podido conocer que en el recurso reclama que el tribunal declare nula y deje sin efecto el acta de proclamación de candidatos electos de 7 de junio, que incluye unos resultados que para los populares fueron rectificados de forma indebida por el acuerdo de la Junta Electoral de Zona de León y la Junta Electoral Central. Es decir, aboga por que la única acta oficial sea la del escrutinio efectuado por los miembros de la polémica mesa de Pastorinas en la misma noche electoral, que daba un edil a Vox y no contemplaba el tercer concejal de UPL. Mientras que las dos juntas electorales, que ya han analizado este asunto y emitido un acuerdo, consideran que hubo «un error material» en el recuento al transcribir el acta las miembros de la mesa, donde apuntaron a Vox 130 votos que en realidad eran del PSOE, mientras que a los socialistas les atribuyeron los 28 de la formación ultraderechista. De manera, que Vox pierde su concejal y se queda fuera del Ayuntamiento, al no alcanzar el 5% del total de votos emitidos en el municipio de la capital, y la UPL confirma su tercer edil.

El recurso de la candidatura de Silván persigue, fundamentalmente, que el TSJCyL sustituya el acta de esa mesa avalada por la Junta Electoral Central, y antes por la de León, por otra de proclamación de conformidad con el acta de escrutinio general antes de su rectificación por la Junta Electoral de zona de León, y de acuerdo, por tanto, con las actas de sesión y escrutinio de la mesa 7-5-B.

Insiste, una vez más, en la inexistencia de error material en la transcripción de los resultados electorales municipales en las actas de la noche electoral. Y como pruebas propone que reclame al Juzgado de Primera Instancia de León, que corresponda, el segundo sobre remitido por la mesa de Pastorinas, con copia de acta de constitución y sesión. Esta prueba permitirá verificar el contenido de la documentación válida, como única que podrá acreditar el escrutinio de la noche electoral.

Como medida subsidiaria, al igual que ya hizo frente a la Junta Electoral Central, pide repetir las elecciones en la mesa 7-5-B. La candidatura reitera argumentario, ya expresado ante las juntas electorales, y no considera lo ocurrido como un error sin más, sino que previsiblemente desliza la presencia de irregularidades que «viciaron el proceso». También tiran de jurisprudencia para insistir en el valor probatorio de las actas emitidas por las mesa electoral en la misma noche electoral, a las que consideran «irrevocables».