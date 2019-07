El georradar 'desentierra' la arquitectura romana de Puente Castro

La concejala de Cultura, Patrimonio y Turismo de León, Margarita Torres, presentó hoy el estudio preliminar de los hallazgos arqueológicos del barrio de Puente Castro, llevados a cabo con georradar, que evidencian la presencia de restos romanos “muy bien definidos” y una estructura medieval asentada; no un amontonamiento de casitas”.

En la que fue su última comparecencia como responsable del área, Torres comentó que el estudio actual -sobre parte de una superficie total de 22.600 metros cuadrados- seguirá hasta finales de año y recomienta al nuevo equipo de gobierno continuar con las prospecciones hasta que dentro de tres o cinco años, cuando podrían comenzar las excavaciones. Optar por acometer antes esa labor, dijo, sería malgastar el dinero.

“Podría ser el Atapuerca medieval de León; hay un potencial campo de trabajo arqueológico extraordinario, son restos muy prometedores y es un posible foco de atención cultural que contribuya a la puesta en valor del barrio de Puente Castro”, aseguró antes de pedir que no se repitan errores pasados y recordar que de unos trabajos realizados en la zona a principios de la década de los 90 no se conservan -o no existieron- los preceptivos informes detallados sobre las labores acometidas.

Margarita Torres dedicó parte de su intervención a un amplio capítulo de agradecimientos y reiteró las posibilidades de esta nueva vía de actuación sobre los vestigios de las culturas que dejaron su huella en la ciudad. “La política es un tiempo de paso en el que intentas ofrecer lo mejor que sabes. Esta ciudad tiene un importante motor de turismo cultural. Podemos volar lo lejos que queramos”, añadió.

La edil también aprovechó la comparecencia para presentar la nueva imagen corporativa del Museo de las Tres Culturas ubicado en Puente Castro. Se trata de un diseño de Julio del Barrio que incorpora media corona de laurel, media menorá y media concha de vieira.