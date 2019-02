Gersul debe subir el recibo del CTR once euros para asegurar la viabilidad del servicio

Asun G. Puente | león

Las cuentas no cuadran en Gersul, el consorcio encargado del tratamiento de los residuos de toda la provincia. El dinero que recauda cada año a través del cobro de la tasa, que debe financiar el servicio prestado a través del complejo del CTR y sus plantas satélite, no es suficiente para costear su precio real. La recaudación no sobrepasa los 13,5 millones de euros, mientras que el gasto del sistema supone 14,4. Anualmente, este organismo cuenta con un presupuesto de 22 millones de euros, cuya principal fuente de ingresos son los recibos de la tasa.

Un informe del interventor del consorcio revela la necesidad imperiosa de subirla once euros: de los 38 que cobra actualmente a las viviendas a través del único recibo que gira a los contribuyentes de los 211 municipios de León una vez al año a los 49 euros. La última subida de la tasa se produjo en 2008, cuando pasó de 15 euros a 38. Fue un incremento polémico, fundamentalmente entre el sector empresarial, que se quejaba del importante desembolso decidido de acuerdo a la superficie de los negocios.

El principal problema del déficit de ingresos vía tasa reside, según explica el propio interventor del Ayuntamiento de León (el encargado de realizar esta misma misión en Gersul), en que en su día los ingresos se calcularon en 16 millones de euros, aunque la realidad es que cada año al menos quedan sin cobrar 2,5 porque en realidad los recibos impagados de supuestos contribuyentes no deben pagar este servicio. Y la razón está en que para determinar los potenciales contribuyentes y el número de recibos que debían ser girados se realizó basándose en los padrones del IBI de cada ayuntamiento, en lugar de los de la recogida de basura, que son los que realmente también tienen que costear el tratamiento de esos mismos residuos. Con el criterio del IBI, centenares de inmuebles que pagan este tributo, no deben abonar la tasa del CTR.

En estos momentos la hucha del consorcio cuenta con 4,4 millones de euros y coste mensual del servicio le obliga a desembolsar 1,2, por lo que la Diputación, nueva encargada de gestionar el cobro de estos recibos, tiene que girar de inmediato la tasa a los contribuyentes para que las arcas cuenten con liquidez. Y otro problema añadido, en la institución provincial sólo se quieren encargar de la gestión recaudatoria, es decir, exclusivamente cobrar el recibo, mientras que Gersul pretende que asuma además la gestión tributaria: atender a los contribuyentes con sus altas y bajas, tratar de cobrar los varios millones adeudados por recibos impagados de años anteriores, entre otras cosas.

Una pugna que pone en evidencia también las diferencias en esta materia de dos diputados: por una parte, el de Hacienda, Lupicinio Rodrigo, que no quiere enfrentarse con su Servicio de Recaudación cargando con un trabajo que consideran extra, aunque cobrarán el 3% de cada recibo gestionado; y por el otro, del diputado de Fomento y presidente de Gersul, Ángel Calvo, que pretende dar una salida al problema y convencer a su compañero de que se asuman también la gestión recaudatoria.

Uno de los informes del interventor del consorcio desveló el pasado año que al menos 13 millones adeudados en recibos sin cobrar anteriores a 2014 ya estarían prescritos. Desde entonces, se han generado 2,5 millones más de impagos al año. «Creemos que de los 13 millones puede haber alguna cantidad no prescrita, porque el interventor de la Diputación debió intentar recuperar algo a través de la vía de apremio», dijo en aquel momento. Todo lo que pueda recaudarse de los morosos será destinado a amortizar la deuda que Gersul contraerá con los bancos a través de los créditos con los que debe pagar los algo más de 23 millones de la deuda histórica que arrastra con la UTE, un pago que obedece al acuerdo extrajudicial que acordaron acatar las dos partes.