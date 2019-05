La Granja sufre las consecuencias de otro incendio propagado por el polen

MIGUEL ÁNGEL ZAMORA | león

Un espectacular incendio en el área de La Granja generó una columna de humo visible en toda la ciudad y puso en peligro una vivienda habitualmente habitada por okupas, que en el momento de los hechos no se encontraban en la zona. La presencia de polen en el área en la que se iniciaron las llamas contribuyó a propagar las llamas con celeridad. Lo extinguieron los bomberos de León con la ayuda de la Policía Local.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 9.00 de la mañana. Por motivos que se investigaban todavía en la tarde de ayer, se produjo un primer foco que se relacionó por parte de la Policía Local con la quema de rastrojos, tarea habitual de la zona a estas alturas del año, que se volverá un poco más peligrosa con la subida de temperaturas que se anuncia para este fin de semana.

La quema se fue de control a la persona que la puso en marcha presumiblemente, quizá sobre todo por la presencia de hilos de polen blanco en la zona (pueblan la ciudad estos días), circunstancia que contribuyó a hacer las consecuencias más aparatosas, que no más graves porque en realidad no hubo que lamentar daños de importancia, más allá de la espectacularidad de la columna.

Alberto Villaverde, jefe del Servicio de Bomberos de León, restó trascendencia a los focos que se han producido estos días, cinco incendios en un plazo de apenas una semana: «Estamos en las mismas proporciones que el año pasado a estas alturas, no hay un aumento significativo», señaló. Ana Franco, concejala de Medio Ambiente de León, explicó que el Ayuntamiento ha intensificado los riegos en las zonas en las que hay más polen de estas características «con el fin de que al estar húmedo, propaguen llamas de estas características, pero no se puede hacer mucho más que extremar la vigilancia y tratar de acometer la limpieza con más intensidad». La receta es perfecta según Alberto Martínez, de Ecologistas en Acción: «Son incendios difíciles de controlar porque el polen los propaga con mucha rapidez y es imposible eliminarlo. No hay una fórmula mágica para terminar con este problema, que no solamente se produce en la capital sino que también tiene incidencia notable en la provincia», explicó el activista.

La semana pasada se produjeron dos incendios de esta misma tipología en la zona de los autochoques de Papalaguinda.