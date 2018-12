La Guardia Civil multa al conductor de un Tesla a 216 kilómetros por hora en León

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Me apuesto lo que sea que a este conductor no le pasa nada, una multa y fuera; ¿porque? muy sencillo para tener un coche eléctrico TESLA no es un cualquiera (vale un pico) lo que demuestra que es un agraciado por la fortuna y estos son intocables,. Y circular a 112.500 K. hora, es muy difícil, creo que solo son los ultrasonidos.