El presidente de la Cámara de Comercio, Javier Vega, apuesta por mejorar la empleabilidad de los jóvenes con cursos y formación. «Hay que priorizar las inversiones en obra pública, porque no siempre lo que más se demanda es lo que más riqueza genera», precisa Vega para reclamar a los políticos que «racionalicen el dinero, porque las infraestructuras fijan población y generan empleo».

«La provincia tiene mucha capacidad de exportación»

«La exportación y el comercio internacional son uno de nuestros pilares y León tiene mucha capacidad de exportación. No es fácil llegar, pero hay que centrarse en los sectores que León lidera (bienes de equipos, agroalimentación, biofarmacia, metal, pizarra) y ahora el nuevo nicho del metal abrirá nuevas vías de exportación».

«León debe ser el punto neurálgico del reparto»

«El Eje Atlántico ya está semiconseguido pero León como punto neurálgico no está aprovechado. Las inversiones necesitan convertirnos en el punto de reparto para el noroeste con Portugal y el resto de Europa y el sur de España. Ya hay almacenes distribuidores y ellos entienden».

«Si hay un ramal ferroviario, hay que aprovecharlo»

«Yo no digo que no tengamos que hacer Torneros, pero si hay un ramal ferroviario comprometido para Villadangos del Páramo tendremos que aprovecharlo. Hay que hacer las infraestructuras y conseguir la inversión privada. Hagamos Torneros, pero no nos olvidemos de Villadangos».

«La empresa necesita confianza y seguridad»

«A los políticos les pido estabilidad, confianza, seguridad jurídica e institucional. Hay que racionalizar los impuestos. Prefiero un pacto con Ciudadanos que dará estabilidad a una legislatura completa que con otro grupo con el que no se consiga la mayoría suficiente para gobernar».

«Las empresas leonesas se están ‘esporpollando’»

«El tamaño sigue siendo un problema importante para las empresas leonesas, que son pequeñas y medianas, pero tenemos sectores muy asentados. El sector empresarial percibe ese cambio y ahora se está ‘esporpollando’. Hay que ser moderadamente optimista. Las desaceleraciones económicas siempre se dan, pero ahora ni estamos en crisis ni se la espera».

«Primas a las empresas que se ubiquen en los pueblos»

«Para frenar la despoblación la administración debe dar servicios y formación y después los empresarios generarán el empleo. Si ahora se hace todo por internet es necesario que la banda ancha llegue a todos los rincones y hay que primar a los empresarios que apuesten por instalarse en el medio rural».

«En junio haremos dos nuevas ferias de empleo»

«El 13 de junio volveremos a organizar una nueva feria de empleo en el Museo del Ferrocarril de Ponferrada y en León será en el Palacio de Exposiciones el 21 de junio, después del éxito de la primera edición. Esto es lo que nos genera más ilusión, conseguir empleo para los jóvenes, junto con la inclusión de las discapacidades. Es necesario que los jóvenes se impliquen y también las empresas, que se gasten un poco de dinero y pierdan esas horas, porque generar 40 puestos de trabajo es importante».