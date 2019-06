«He madurado y aprendido de los errores. Será una legislatura fructífera para los vecinos»

Más sereno y reflexivo, después de dar la vuelta al tablero para ganar la partida, Manuel García encara su octavo año como regidor de Villaquilambre con varios proyectos en cartera. Una moción de censura le apartó el pasado septiembre del sillón de mando, las urnas no le dieron la victoria, pero la estrategia le vuelve a situar en cabeza.

–¿Cómo vivió la noche electoral?

–No se puede echar la culpa a nadie, pero sin Vox, hubiéramos sacado los mismos resultados que hace cuatro años...

–Pero, la cabeza, el corazón, ¿cómo reaccionaron desde las votaciones a la investidura?

–Agitados. La primera semana pensé en los resultados, siempre crees que podrías haber logrado más. Después hablé con los portavoces para intentar conformar una mayoría. Era consciente de la dificultad, pero al final no ha sido tan complicado, porque en ningún momento Cs, UPL, Vive o nosotros pusimos encima de la mesa algo personal. Nos han unido proyectos comunes y alguno más que se desarrollará. Nos unió Villaquilambre.

–¿No hablaron ni siquiera antes de concejalías?

–Eso lo hicimos el lunes 17, después del pacto y la investidura. No habíamos acordado ni las tenencias de alcaldía, ni las dedicaciones, ni nada.

–El leonesista García Bayón añade Personal y Régimen Interior a Hacienda...

–Nadie impuso nada. Hablamos los cuatro grupos ese día y cada uno decidió encargarse del área que conocía más y podía desarrollar mejor. Lázaro no había pedido nada.

–Pues dijo que le ofrecieron hasta convertirse en alcalde...

–Yo no voy a entrar a valorar lo que él cuenta.

–Dígame cómo fue el proceso para alcanzar el pacto.

–Con el primero que hablé fue con Ricardo de Dios (Vive) tomando un café en el que compartimos ideas. Con UPL, a través de un amigo común, pudimos sentarnos a explorar la posibilidad de conformar un Gobierno alternativo al que parecía en marcha. Era la primera vez que hablábamos desde julio y se abrieron opciones. Cs también nos escuchó. Estaban vetados por el PSOE. Los acontecimientos se precipitaron cuando se perfiló el Gobierno regional, porque entonces yo ya podía negociar compromisos para Villaquilambre. No hubo egoísmos, ni personalismos.

–El cuatripartito casi se frustra en Valladolid. ¿Cómo lo solucionaron?

–Estaba todo preparado para la firma en la sede del PP autonómico. Alfonso Fernández Mañueco estaba en Madrid, en una entrevista de la radio, y UPL y Vive dijeron que sin él no había pacto. Cuando llegó a Salamanca nos fuimos para allí y se sellaron tres compromisos muy importantes: el centro de salud, el instituto y paralizar el proyecto de la planta de biomasa. Salimos a las ocho de la mañana de León y regresamos a las ocho de la tarde.

–UPL da 6 meses para ver en marcha los proyectos. ¿Podrán?

–No voy a estar con el calendario en la mano, no me preocupan los seis meses. Primero tiene que tomar posesión el Gobierno autonómico, pasar el verano...Lo que sí tenemos que hacer en Villaquilambre son los deberes, agilizar la puesta a disposición de los terrenos a la Junta. Tenemos ya tajo sin que intervenga el Gobierno autonómico.

–¿El centro de salud se seguirá ubicando en El Carrizal?

–En principio sí. Esos terrenos ya están avanzados y estaban consignados 300.000 euros para la redacción del proyecto en el Presupuesto, que se ha prorrogado, 150.000 iniciales y 150.000 euros de una enmienda de UPL.

–¿Qué emplazamiento ofrecen para el instituto, porque esa zona puede ser inundable?

–Hoy en día se puede construir sobre pivotes, como ocurrió con el tanatorio y no existe problema.

–En cuanto a la planta de biomasa, ¿es fácil desandar el camino?

–Sólo tiene que desistir el Somacyl, que es el organismo que lo planteaba.

–¿Cómo va a articular la relación con sus socios leonesistas, dada la tensión que se generó?

–No tengo tensión con ellos. He madurado, he aprendido de los errores que cometí y no voy a repetirlos. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que haya buena relación. El objetivo es sacar adelante los proyectos demandados desde hace tiempo y que por fin serán una realidad.

–¿Cree que Jorge Pérez pecó de inexperiencia en política?

–Villaquilambre es un municipio muy complicado. Desde 1991 con Antonio Ramos no se ha registrado una mayoría absoluta. Con ese bagaje, diez partidos que se presentaban ahora y gente con mucha experiencia política, el tablero no era fijo... Tampoco hay que vetar a nadie, porque la vida da muchas vueltas; ni cerrarte puertas que a lo mejor necesitas mañana. Hasta que no pita el árbitro, el partido no se acaba.

–¿Y sí habrá estabilidad estos cuatro años?

–Firmé este acuerdo porque pienso que dure toda la legislatura. Los grupos del equipo no tenemos que irnos de excursión juntos los fines de semana como los mejores amigos, pero vamos a llevarnos bien, porque el objetivo es trabajar por Villaquilambre. Es la voluntad por mi parte, pero que va a haber contratiempos, sí. Va a ser una legislatura fructífera para los vecinos, porque estamos en posesión de realizar el centro de salud, el instituto y otros proyectos, como, un pabellón en Villaobispo y el Auditorio.

–¿Cuáles serán sus primeras medidas?

–Me he encontrado parados los proyectos que teníamos en marcha antes de la moción. No se ha avanzado en limpieza viaria, el centro de día, la RPT o el centro de inercia. Hay un cierto atasco en Urbanismo, con 850 licencias de obra menor en tramitación. Hay que tomar medidas al respecto y echar a andar otra vez todo. Hubo cerveza y circo, pero proyectos de calado no.

–¿Considera que las soluciones de Adif no son de calado?

–Las promesas del Adif las hemos escuchado con varias corporaciones. Espero que el Gobierno central ahora sí las acometa.