«Hemos demostrado que ahora somos serios, que estamos unidos y que somos útiles»

álvaro caballero | león

—Con tanto fraccionamiento a la derecha y a la izquierda, ¿qué hueco le queda a la UPL?

—Yo creo que incluso más hueco que antes. Con la polarización que existe actualmente del voto a la derecha y a la izquierda, y la deriva que están tomando los partidos de derecha a izquierda, desde luego el voto útil y realmente necesario para León sigue siendo UPL, cosas que no asumen ninguno de los demás partidos.

—Pero ese voto rebelde o de castigo, que durante tiempo fue caladero de la UPL, ahora tiene más opciones.

—Estamos de acuerdo que el voto descontento, que no se manifiesta realmente leonesista, puede caer en cualquiera de estos partidos. Pero nosotros somos conscientes de que hay un leonesismo latente, social y en la calle que cada vez es más fuerte: ese es el voto que nosotros tenemos que capitalizar. La tendencia precisamente es al alza de este voto en favor de UPL.

—Hay un leonesismo más latente, pero cada vez menor en las urnas. ¿Por qué?

—Nosotros somos actualmente el único partido leonesista realmente con posibilidades en las instituciones y lo que hay que ver es lo que fue el pasado; un pasado convulso en el partido, no solamente por las disensiones internas sino por a veces determinados gestos histriónicos, que no fueron bien interpretados por la sociedad. Eso ha ido penalizando el voto leonesista. Pero o que sí percibimos es que de unos años para acá los leoneses han visto que somos un partido actualmente serio, unido y sobre todo un partido útil. Son los tres pilares que hacen que creamos que los ciudadanos van a confiar en nosotros .

—¿Pueden caer en la tentación de volver a ese histrionismo para tener más voto o buscan otro mensaje?

—Yo creo que la sociedad es más madura. Gestos de histrionismo o salidas de pata de banco ya no son bien visto. La sociedad lo que pide es que los partidos sean serios, que sus propuestas sean positivas y que se luche y se peleen por León. No se concibe ya una política de algarada.

—La UPL nació como partido para dinamitar gobiernos. ¿Les ha penalizado estar como apoyo de gobiernos?

—Siempre he pensado que a la UPL le ha perjudicado mucho cogobernar, en unas ocasiones con PSOE y en otras ocasiones con PP, porque al final lo malo era del que del que cogobernaba y lo bueno era del que tenía la mayoría.

—Desde esa perspectiva, no se plantea entrar en ningún gobierno.

— Yo en las anteriores elecciones llevaba en el programa electoral que no pasaríamos que con el voto duele no pasaríamos con ningún partido salvo la Alcaldía para UPL. Desde luego ahora lo que hay que tener en cuenta es que la polarización y la posibilidad de que haya un desgobierno en el gobierno municipal, hace que haya que repensar si sigo manteniendo esa misma posición. En principio tengo la misma idea: esto nunca sería gratuito y solamente si estuviera comprometida la gobernabilidad. Lo importante es que se gobierne para León y los leoneses y que se solucionen los problemas y lo que piden.

—La gobernabilidad se puede garantizar también con acuerdos puntuales, sin entrar en un equipo de gobierno.

—Evidentemente. Es algo que todavía no nos lo hemos planteado en el partido y que decidiremos en el momento oportuno. Habrá que ver qué correlación de fuerzas quedan en el Ayuntamiento, cómo está la situación y en función de eso los órganos del partido son los que al final tienen que decidir, sobre todo el Consejo General. Pero desde luego mi opinión personal, si es posible, es que no entraríamos a cogobernar.

—Está contando con que van a tener representación. ¿Se plantea ese escenario de no entrar en el Ayuntamiento?

—Siempre el miedo es libre.

—¿Y tiene miedo?

—Estoy plenamente convencido de que vamos a tener mejor resultado que las anteriores elecciones y que vamos a tener más representación en el Ayuntamiento que en el anterior mandato. Lo que decidan los leoneses lo veremos el 26 de mayo por la noche. Voy a dar un dato: el apoyo que yo he tenido para la confección de la lista de gente que ni tan siquiera es militante de UPL me induce a pensar que hay una corriente favorable.

—¿Esa lista será renovada o repite mucha gente?

—Alguno hay que repite, pero hay bastante renovación. Puedo decir que habrá bastantes sorpresas en la lista.

—¿Por dónde irá su programa?

—Estamos elaborándolo todavía. Lo que actualmente los ciudadanos están pidiendo ya no es tanto una reivindicación leonesista de una autonomía, porque es algo que viene en nuestro genes, pero no es lo que están pidiendo los ciudadanos. Lo que están pidiendo los ciudadanos es una ciudad con futuro, que León tenga futuro y que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo en su ciudad, que los comercios no cierren, que exista actividad económica, que la despoblación avance. Es decir, que haya la incentivación de una actividad económica que actualmente no existe. Después lo que piden también son servicios, que la limpieza funciones porque tenga los medios humanos y técnicos oportunos, que el transporte sea racional, que la ciudad de la ciudad esté conservada adecuadamente, que no haya barrios de manera lamentable. Queremos hacer una nueva ciudad de futuro.

—Si ustedes no tienen ya como principal reivindicación la autonomía leonesa, pierden su diferenciación básica.

—No hay que equivocarse. Nuestra reivindicación de una autonomía de la Región Leonesa es algo absolutamente irrenunciable, pero somos conscientes de que actualmente para los ciudadanos no es la primera prioridad. La prioridad actualmente es el empleo, los servicios, las infraestructuras. Pero desde luego estamos absolutamente convencidos que con una autonomía de la Región Leonesa a León no hubiese ido mucho mejor.

—La Junta siempre ha jugado a decir que si hay tanta gente que quiere la autonomía por qué no vota a la UPL.

—Creo que nuestro pasado nos ha lastrado mucho. El electorado ve muy mal las disensiones internas, las crisis internas, el que se marcha del partido pegado un portazo; eso al final penaliza en el voto. Pero había una encuesta de la propia Junta que valoraba que somos la provincia que mejor valoraba la posibilidad de la autonomía de la Región Leonesa, en contra de lo que es la Junta. Incluso en Zamora y en Salamanca la votación también era más probable que el resto de las provincias castellanas. Yo creo que sí hay ese leonesismo, pero nos falta que UPL sea el catalizador de ese leonesismo. Nos va a costar porque ha habido muchos años en los cuales no hemos sido capaces de tener unas políticas de seriedad y de demostrar la utilidad. Ahora hemos demostrado que somos serios que estamos unidos y que somos útiles.

—¿Está unido el leonesismo?

—Gran parte del leonesismo social está ahora mismo en el partido; de hecho el Comité Local de León precisamente está conformado por el leonesismo social. Muchos militantes del leonesismo social han puesto otra vez a la UPL. Significa que hay un leonesismo social que vuelve otra vez al partido.

—¿Y el político?

—El leonesismo también. Hay un leonesismo muy importante que ha vuelto otra vez. Las nuevas afiliaciones se están sucediendo día tras día. Estamos aumentando el número de militantes ostensiblemente.

—¿Además del PAL se sumarán más partidos?

—Hemos mantenido como siempre conversaciones con el Prepal, pero no ha sido posible llegar a ningún acuerdo con ellos. Tenemos que decir que es un partido absolutamente residual en el panorama político de León. Lo que hemos conseguido es la unión del leonesismo que tenía la fuerza política, como es el PAL, que está en los órganos de gobierno y que va a ir con nosotros también en las listas.

—¿Cómo analiza el mandato de Silván?

—Absolutamente penoso y descorazonador para la ciudad de León. No habido absolutamente nada, ha sido otra parálisis similar a la de Emilio Gutiérrez, tampoco vamos aquí a decir que haya sido ni mejor ni peor. Sí es cierto que habido más diálogo y una situación mucho más tranquila, pero hemos de reconocer que en cuanto a la ciudad la parálisis es la misma que en el anterior mandato.

—¿Su labor en la oposición cree que ha sido útil?

—Creo que ha sido muy útil.

—¿Por ejemplo?

—Estamos hablando de que en somos el partido que más notas de prensa ha mandado, por poner un ejemplo, con cerca de 400 notas de prensa; intervenciones en todos los plenos; mociones presentadas; intervenciones en todas las comisiones. Dentro de nuestras posibilidades, porque solamente somos un concejal y el PP con Ciudadanos ha pasado el rodillo durante estos 3 años, desde luego creo que ha sido importante.

—Hablaba de incentivar comercio, recuperar la actividad, crear empleo... Nada que no suscribiría cualquier partido. ¿Pero cómo?

—No hay que estar en el sillón de la Alcaldía, sino salir. Yo he puesto como ejemplo algunas veces lo sucedido cuando presentamos la moción para que León fuese sede de la Agencia Europea del Medicamento. Comprobamos que el Ayuntamiento lo único que hizo fue mandar una carta certificada al Gobierno de la Nación. Yo no sé si teníamos posibilidades de ser sede de la Agencia Europea del Medicamento, pero había que haberlo peleado porque era la posibilidad de tener más de 600 funcionarios cualificados y más de 4.000 visitas en un año merecía la pena salir a la calle, ir al Gobierno e ir a Bruselas si hacía falta, hacer un dossier de qué es León y qué podía ofrecer. Es un ejemplo de lo que habría que haber hecho y no se hizo.

—¿Qué proyectos echa en falta para León?

—En cuanto a infraestructuras no se ha hecho absolutamente nada, salvo la carretera general de Ordoño II. No ha habido ni una sola obra pública en la ciudad de León. Creo que habría que haber hecho muchas más obras públicas, habría que haber empezado el Palacio de Congresos porque estamos alabando las virtudes del Palacio Exposiciones y sin embargo tenemos absolutamente parado el otro edificio. Las calles de León se encuentran absolutamente abandonadas. Era del Moro, que fue a iniciativa de UPL la subvención de la Junta, pues nos encontramos con que todavía se encuentra en los primeros inicio. Tampoco se ha hecho absolutamente nada por una obra que lleva siendo un reclamo de los leoneses durante mucho tiempo, que es el cierre de la ronda el cierre de la ronda. Habría que haber hecho ya antes lo que también ha sido otra obra conseguida por la UPL con una iniciativa en las Cortes, como es la rotonda de los accesos al Parque Tecnológico; el aumento de la superficie del Parque Tecnológico y la atracción de empresas... Y ya no digamos la integración de Feve, donde seguimos todavía esperando, o la rehabilitación del Teatro Emperador.

—¿Cuál es su apuesta para Torneros?

—Nosotros hemos apostado siempre por el desarrollo de la plataforma intermodal de Torneros. Ha sido una reivindicación que llevamos a las Cortes. Es fundamental para el desarrollo de León. Lo que nos puede decir, que es algo que ha dicho mucho tiempo la Junta, incluso cuando Antonio Silván era consejero de Fomento, es que no había demanda de suelo. Siempre hemos dicho que hay que crear la oferta y ya vendrá la demanda. Pero lo que no se puede hacer es que si mañana una empresa quiere venir a León a instalarse y necesita x metros que no se pueden conseguir en otro lugar es que espere a ver si dentro de unos años desarrollamos Torneros y ya después le llamamos. Las necesidades de las empresas son en el momento. Hay que tener el suelo industrial con el polígono hecho y ofrecerlo porque estoy convencido de que habrá la demanda.

—¿Qué le pediría a la Junta si le dejaran?

—Yo le pediría la autonomía para la Región Leonesa. Eso sería lo primero. Aparte, mientras tenemos la desgracia de pertenecer a esta comunidad autónoma, le pediría una absoluta descentralización, cosa que no han hecho, tanto PP como PSOE, que han apostado por la centralización en Valladolid. Todas las consejerías están en Valladolid, cuando perfectamente podría estar alguna en León. Una vez le dije al consejero de Fomento, Suárez Quiñones, que ahora que estaba de consejero y como es leonés, por qué no traía el 112 para León. Me dijo que cómo iba a mover a todos los funcionarios que hay en Valladolid para León. Esa no es la respuesta. Tiene que haber una auténtica descentralización de esta comunidad autónoma y que lo mismo que se gasta para Valladolid se gaste para León. Ejemplos tenemos, como cuando siendo consejero de Fomento Silván, a través de una empresa pública como era Sotur daba dos millones de euros para el aeropuerto de Valladolid y, sin embargo, el aeropuerto de León se decía que no porque la Junta no daba a absolutamente nada y era mentira, ya que lo hacía a través de otra empresa pública como era Sotur. Solamente hay que ver la diferencia entre el parque de Boecillo y el parque de León.

—¿Qué pide frente a apuestas por la centralización como la de Óscar Puente?

—Yo lo que pido no es que se centralice en León. Yo lo que pido es redistribución, que es muy diferente. Yo lo que pido es que haya igualdad en la Región Leonesa, equitativa. Actualmente, ¿cuántas consejerías hay en Valladolid y cuántas hay en la Región Leonesa? ¿Por qué el Parlamento tiene que estar en Valladolid y por qué el Ejecutivo también? Lo razonable por tradición histórica probablemente sería que las Cortes estuviesen en León. Esto y muchas otras cosas son lo que siempre hemos dicho de agravios comparativos con León. No somos victimistas, somos víctimas.

—¿Y al Estado qué le pide?

—Que no solamente mire los votos de vascos y catalanes cuando tiene que hacer los presupuestos, sino que mire también a las regiones que se encuentra más desfavorecidas, como la Región Leonesa.

—¿Qué opina de la petición de autodeterminación de vascos y catalanes, cuadra con su propuesta de autonomía?

—No tiene nada que ver la autodeterminación con la autonomía. Nosotros estamos dentro del marco constitucional, estamos en defensa siempre de la Constitución Española y precisamente la Constitución permite que se constituya una comunidad autónoma leonesa. No está reñido con la Constitución. Estamos en contra de la autodeterminación porque eso es un proceso secesionista que en nuestros estatutos no cabe.