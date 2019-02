Herrera dice es la hora de las comunidades del Oeste a través del Corredor Atlántico

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, afirmó hoy en Madrid que “ha llegado la hora” de las comunidades autónomas del Oeste de España que llevan “mucho tiempo” en una “espera solidaria” en favor de otros territorios. Así, apostó por el desarrollo completo del Corredor Atlántico como una forma de terminar con el “evidente desequilibrio” que sufre la España atlántica frente a la mediterránea. A su juicio es un “asunto de Estado” que supone una “oportunidad de desarrollo, crecimiento y empleo para el conjunto de España”.

“Las comunidades del Oeste, y no me olvido de Extremadura al hacer esta reflexión, hemos asumido durante mucho tiempo una verdadera espera solidaria a favor de otros, desde nuestro compromiso con un proyecto común de nación. Pero ha llegado nuestra hora. En particular la hora del Noroeste”, dijo Herrera durante su intervención en un desayuno informativo en Madrid organizado por Nueva Economía Fórum en el que compartió tribuna con los presidentes de Asturias, Javier Fernández, y el de Galicia, Alberto Núñez Feijoó.

Herrera denunció que España es “aún hemipléjica en materia de infraestructuras, con un evidente desequilibrio geográfico entre Atlántico y Mediterráneo”. Para ilustrar su afirmación puso de ejemplo el dato de que “el 50 por ciento del tráfico de mercancías entre la Península y Europa se realiza a través de la fachada atlántica y cantábrica, pero el desarrollo de las infraestructuras para ello no guarda esa misma proporción”.

Herrera defendió el Corredor Atlántico como un “proyecto estratégico para Europa, clave para la cohesión territorial de España y fundamental para el futuro de Castilla y León, Asturias y Galicia” por razones “sociales y demográficas, de actividad y competitividad económica, de generación de riqueza y empleo”. Por eso pidió “a la sociedad española y al mundo de la economía y la empresa” que “conozca, entienda, comparta y se involucre en el gran proyecto del Corredor Atlántico”. Es necesario que España se involucre porque “no hablamos de líneas en un mapa” sino de “oportunidades reales de vida y de desarrollo”. Así, afirmó, los habitantes de Castilla y León “nunca han pretendido ser más importantes que nadie, pero que tampoco son menos importantes que los demás”.

Financiación

Herrera explicó que se han conseguido ya “notables avances” tanto en España como en la UE pero “hay que seguir insistiendo cara a los cambios definitivos que deben producirse en la UE entre 2023 y 2027” y también “hay que seguir trabajando en el ámbito interno”. Así, dijo tanto Castilla y León como Galicia y Asturias “quieren tener participación” en la elaboración del Plan Director del Corredor Atlántico, “que deberá realizar el próximo Gobierno”.

En este sentido valoró como una “propuesta a completar” el documento sobre el Corredor Atlántico que presentó la semana pasada el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. A su juicio es “positivo” que se dé “la misma importancia” al Corredor Atlántico que al Mediterráneo y que se le trate como un “proyecto de Estado”. Sin embargo, matizó, “es imprescindible clarificar las previsiones de inversión. Así como algunos otros aspectos que para Castilla y León son trascendentales”.

Entre esos aspectos “trascendentales” para nuestra comunidad, Herrera citó la configuración de la línea León-Ponferrada, “que es esencial en la ampliación al Noroeste”, el paso de una sola vía a doble vía y la solución al actual trazado en 'lazo' en el Puerto del Manzanal, “con pendientes incompatibles con una línea eficiente y moderna”.

Además, consideró clave también la terminal de mercancías de León que, a su juicio, “también necesita una clara definición dentro del conjunto de posibilidades barajadas, y sobre la base de la participación del Gobierno en la ejecución con la Junta del ramal ferroviario del Polígono de Villadangos”.

De la misma manera citó otros elementos que si bien no son “parte estricta” del Corredor Noroeste, “sino de las conexiones con el Centro” van a ser objeto de reivindicación por parte de la Juta. Ahí metió “la recuperación para mercancías del directo Burgos-Aranda de Duero-Madrid” y la “urgencia” de mejorar los servicios ferroviarios con Ávila y con Soria.

Herrera aseguró además que el Corredor Atlántico nº 7 y su ampliación al Noroeste “deben ser mucho más que una lineas diseñadas en un mapa, deben ser un espacio de influencia e integración de diferentes territorios y enclaves”. Por eso, aseguró, el Plan Director debe también incluir “prioridades” como “la completa modernización” de las líneas ferroviarias Norte y Noroeste, que llevan a los grandes puertos atlánticos y cantábricos desde los nudos interiores de Ponferrada, León y Palencia, así como la conclusión de la electrificación de la línea Fuentes de Oñoro-Salamanca-Medina del Campo, y la especialización de la vía convencional Zamora?Orense?Vigo para mercancías, “una vez entre en servicio la Alta velocidad”, afirmó el presidente.

Las reivindicaciones de Herrera para Castilla y León no terminaron ahí. A su juicio, además de todo lo anterior es “preciso culminar definitivamente todas las conexiones AVE con el Norte y Noroeste a través de Castilla y León”. Ahí citó la conexión con Galicia vía Zamora y con Asturias vía León, así como con Cantabria a partir de Palencia, y con el País Vasco y Francia desde Burgos y Miranda de Ebro.

Además, dijo, “es inaplazable ya la ejecución total de la Autovía del Duero”. A su juicio su tramo Este “hará de Soria un potente nudo de conexión con el Valle del Ebro”, mientras que su tramo Oeste unirá Alcañices (en la Raya de Portugal) con Zamora y Tordesillas y “reforzará el carácter estratégico sur-norte de la Vía de la Plata, y sus conexiones hacia Galicia y Asturias y la Autovía del Camino de Santiago”.