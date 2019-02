Herrera sobre la dimisión de Clemente y su incorporación a Ciudadanos: "Se han equivocado los dos"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, afirmó hoy sobre la dimisión de Silvia Clemente como presidenta de las Cortes y su incorporación a Ciudadanos como independiente que “se han equivocado los dos”. Herrera, que realizó estas declaraciones en el coloquio abierto tras un desayuno informativo del Fórum Europa sobre el Corredor Atlántico, se limitó a esta frase. Es más, preguntado después a la salida del acto, incidió en que “no hay nada más que ampliar”.

El presidente, que ayer lunes durante la celebración del XXXVI Aniversario del Estatuto de Autonomía se negó a hablar de esta situación, ya expresó el viernes en la toma de posesión de los presidentes de los consejos de Cuentas y Consultivo, su “tristeza” por la renuncia de Silvia Clemente a sus cargos y por su salida del Partido Popular. “Pueden comprender que no estoy contento, me entristece”, confesó con semblante serio y pesar el viernes. “Es una decisión que no comparto”, afirmó, si bien agradeció el trabajo de Silvia Clemente “con sus aciertos y sus errores” en los 18 años en que han tenido la oportunidad de trabajar juntos, en referencia a que ha sido consejera de Medio Ambiente, Cultura y Turismo y Agricultura y Ganadería de sus gobiernos entre 2001-2015.

Herrera reconoció que el jueves mantuvo una "larga conversación" con Silvia Clemente, antes de que ésta hiciera pública su renuncia, cuyo contenido no reveló por ser “privado”, pero manifestó que se desarrolló en un “tono de amistad” y que se expresó “con sinceridad”, sin entrar a ofrecer más detalles de la misma.