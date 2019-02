Herrera reclama la sede del Centro Europeo de Ciberseguridad para León

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Un brindis al sol, cuando no existe ninguna posibilidad real de que esto ocurra. Lo reclama para León, sabiendo que es imposible y que no ocurrirá en la vida, porque si no fuera así, ya se encargarían desde su partido que se fuera a pucela o a la conchinchina, cualquier sitio menos León.