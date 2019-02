HP celebra un concurso para despertar el interés por los estudios tecnológicos

p. infiesta | león

La Asociación Española para la Digitalización, que integra a las principales empresas del sector tecnológico del país (entre ellas, HP, con sede en León), han constatado con preocupación que se está reduciendo el número de personas que optan por los estudios tecnológicos. El curso pasado sólo el 20% de los universitarios eligieron alguna rama de tecnología (casi 2 puntos porcentuales menos que en 2015). La brecha es aún mayor entre los hombres y las mujeres, ya que un 34,7% de varones optan por estos estudios, frente a un 7% de féminas. Además, los hombres que desempeñan tareas digitales representan el 5,2% de los trabajadores ocupados de género masculino, mientras que las mujeres sólo suponen el 2% del total del empleo femenino.

Para promocionar el interés de los jóvenes por las carreras técnicas, e identificar el talento, HP

organiza hoy en León, en sus instalaciones del Parque Tecnológico, el concurso de programación CodeWars, al que se han inscrito 70 estudiantes de 14 a 18 años que cursan desde tercero de la ESO a segundo de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio. La empresa, que da empleo a un centenar de persona en León, necesita cubrir nueve puestos y admite que no encuentra candidatos. «Es una pena, porque con el paro juvenil que existe, es una gran oportunidad, pero incluso en los cursos que impartimos en los colegios, preguntamos quién iba a estudiar tecnología, y de 160 niños, sólo una niña levantó la mano», señalan. El certamen se celebró por primera vez en Houston (Texas) hace ya 20 años, y llegó a León en 2017, al convertirse en uno e los cuatro emplazamientos europeos, junto a Newcastle, Barcelona y Madrid.

Se trata de un concurso educacional, colaborativo y divertido, que plantea problemas de lógica que hay que resolver en equipos de 2 ó 3 alumnos que comparten un PC (que pone la organización) y esponsorizados por un representante del centro educativo. Durante la competición, no poseen acceso a Internet, pero sí pueden utilizar apuntes o libros. Durante tres horas deben resolver el mayor número de problemas posibles entre un máximo de 20. Los lenguajes de programación que pueden utilizar son C, C++, Python y Java. «No importa si son o no expertos en programación, van a poder resolver alguno de los problemas y, seguro, aprender», destaca la organización.

El equipo con mayor puntuación recibirá portátiles y los del segundo, gadgets. la final es el día 2 en Barcelona. Esta edición estás destinada a la mujer y la ciencia, en un intento de visibilizar el papel de las científicas y alentar a más jóvenes a estudiar carreras tecnológicas.