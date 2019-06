Los huertos del Coto ya tienen dueños

Estos huertos están ubicados en los terrenos municipales anejos al Coto Escolar, en las confluencias de los ríos Torío y Bernesga, y ocupan parte de una superficie total de 18.515 metros cuadrados. El Ayuntamiento pone a disposición de los usuarios el terreno debidamente preparado, así como mantener los servicios comunes y el conjunto de las instalaciones, entre otros.

La concejala de Familia y Servicios Sociales, Aurora Baza, y el concejal de Infraestructuras y Participación Ciudadana, entregaron las llaves de los ocho primeros huertos sociales que inician su actividad a sus respectivos titulares, en un acto celebrado en la sede del programa de Huertos Municipales, en La Candamia.

Entre las obligaciones de los adjudicatarios está mantener en correcto estado, cuidada y limpia la parcela, mantener una relación lo más correcta posible con el resto de usuarios, consumir sólo el agua necesaria para el riego, reciclar los desechos orgánicos derivados del cultivo, asistir a los concejos y hacenderas y no vender los productos que cultiven. La falta de estos compromisos puede derivar en la rescisión del contrato de adjudicación del huerto.

De acuerdo con la ordenanza, el adjudicatario de una parcela de los huertos municipales deberá reunir, entre otros, los siguientes requisitos: estar inscrito como demandante de empleo en el servicio público de Empleo Estatal o tener un contrato no superior a tres meses y por lo tanto próximo a su finalización, siempre que además acredite haber estado desempleado nueve de los últimos doce meses inmediatamente anteriores; estar legalmente constituida como asociación e inscrita en el registro de asociaciones del Ayuntamiento de León; estar capacitado para cultivar un pequeño huerto sin que suponga riesgo para su salud; estar al corriente de pago de sus obligaciones tributarias o de otra clase con el Ayuntamiento; no trabajar otro huerto particular, propio, cedido o en arrendamiento; ser un colegio del municipio que desee tener su huerto escolar.

Duración del contrato

Las parcelas se adjudicarán por un plazo de tres años naturales, prorrogables anualmente hasta un máximo de diez años de concesión. Los titulares de huertos sociales dirigidos a desempleados que comiencen una actividad laboral superior a tres meses deberán abandonar la actividad en el huerto. Solamente si esta se produjese durante los meses del verano, y ante la imposibilidad de ceder el uso del huerto al siguiente de la lista de espera correspondiente, se permitirá continuar la labor hortícola hasta finalizar la campaña.

Agricultura tradicional y ecológica

El tipo de agricultura que se permite practicar en estos huertos municipales será tradicional y ecológica, quedando expresamente prohibido el uso de productos fitosanitarios y abonos químicos de síntesis no autorizados por la legislación vigente en materia de agricultura ecológica. Se hará una horticultura sostenible, a fin de mantener el suelo en perfectas condiciones para futuros usuarios.

Ordenanza de Huertos Municipales

La Ordenanza Reguladora de los Huertos Municipales de León entró en vigor el pasado mes de octubre. Esta normativa recoge, entre otros puntos, la actividad en los huertos, los derechos y obligaciones de todos los titulares de los huertos, los requisitos para ser adjudicatario, las funciones del Concejo, la hacendera o el uso del agua y el uso de abono en las parcelas. Regula los 176 huertos de ocio de La Candamia, para personas mayores, y los 16 anejos al Coto Escolar para parados de larga duración y entidades.