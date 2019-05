Ideas prometedoras y jóvenes para invertir

El Bussines Talent de la asignatura de Creación de Empresas de Económicas batió ayer un nuevo récord, llegando a la veintena de proyectos presentados por los alumnos a los empresarios leoneses y a los miembros de Secot. Paths, una app para el sector educativo; AWP Desing, una pulsera que sustituye al carné de estudiantes; Local Buddy, una plataforma online con guías para tapear; Jit Cleaning, productos de limpieza a granel; Huertos Online, un canal para la venta de productos de pequeños agricultores; Taco Bar, comida mexicana real; The Good Food, comida saludable; Drinkeat, una app para los bares de León; StopClock, un reloj para alertar en caso de peligro; Bussines Model Canvas, un sistema inteligente de reparte; Pisl Consulting, empresa de domótica; Autofarma, un dispensador automático de pastillas; GoldWay, organización de eventos; Journey Life, una app de eventos; Idee Box, cajas de experiencias; Your Closet, una app para comprar ropa; el grupo de música electrónica; Easy Walk, una gafas adaptadas; Happy Pets, para contactar a dueños de perros con cuidadores y Fruit Love, una tienda de jugos naturales, estos son los 20 proyectos, aunque finalmente Jit Cleanning, Bussines Model Canvas y Your Closet se alzaron como las tres mejores ideas de negocio junto con Idee Box.